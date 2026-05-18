錢包被公司沒收！朴志訓曝同居好友暖舉：爆紅最累時他一句話讓我哭爛

朴志訓最近跟《菜鳥夥房兵》同劇演員李相二、尹敬浩一起上了YouTube節目《藉口GO》，聊著聊著就講到跟他同居的好友李鍾茂，意外曝光了兩人超感人的兄弟情。

說起朴志訓跟李鍾茂的緣分，要從還是無名小卒的高中時代開始。 尹敬浩在節目中透露，李鍾茂真的是個很夠意思的朋友，當年朴志訓還是練習生的時候，因為經紀公司要控制體態跟飲食，身上完全不能帶錢，朴志訓自己也苦笑說：「那時候根本沒有錢包，全部交給公司保管，就怕我會跑去亂吃零食、碰那些垃圾食物，口袋真的是一毛錢都沒有。 」]結果有一天他實在餓到受不了，很想吃麵包，只好厚著臉皮找同學李鍾茂，開口跟他說：「鍾茂啊，可以借我一千韓元嗎？」李鍾茂當下二話不說直接借他，連問都沒問。



後來朴志訓以Wanna One成員出道，紅遍全韓國，但人氣越高壓力也越大。 朴志訓回憶那段日子：「那時候不是沒錢的問題，是身心都快撐不住了，整個人累到谷底。」就在他最低潮的時候，李鍾茂突然淡淡地問了一句：「很辛苦吧？」他聽到這句話，眼淚直接噴出來，哭到不行，地點還是在熱鬧的江南街頭。 李鍾茂什麼都沒說，就靜靜抱著他讓他哭。 從那一刻起，兩人的關係瞬間拉近，最後直接變成住在一起的室友。



朴志訓也聊到同學會上的一些不愉快。 他說，有些同學會用那種酸酸的語氣說：「你現在過這麼好，應該沒什麼好煩惱的吧？」讓他聽得很不是滋味。 尹敬浩也補充說，當初李鍾茂看到朴志訓在那種場合裡面，整個人都很不自在，看起來特別辛苦。



後來兩人會決定住在一起，關鍵是「運動」。 原來朴志訓很愛運動，而李鍾茂剛好是健身教練，興趣變得一模一樣，自然而然就開始一起訓練、一起生活，成為彼此最堅強的後盾。

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