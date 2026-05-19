朴志训新剧火力全开！《菜鸟伙房兵》第3集收视飙破7.2%创新高，美味炸猪排立大功！

朴志训从千万电影《王命之徒》再到刚开播不久的奇幻军事料理韩剧《菜鸟伙房兵》所带动的热潮相当惊人！！

根据收视率调查公司尼尔森韩国於19日上午公布的数据，18日播出的 TVING、tvN 月火剧《菜鸟伙房兵》第3集，以全国家庭基准平均收视率7.2%、首都圈家庭基准平均收视率6.9%。



这不仅比第2集创下的6.2%上升了1.0个百分点，同时也刷新了该剧自身最高收视纪录。

《菜鸟伙房兵》改编自同名网漫的《炊事兵成为传说》（취사병 전설이 되다，韩文使用相同名称），讲述二等兵姜成宰（朴志训 饰）成长为传奇炊事兵的军队料理奇幻剧，融入如同电玩过任务般的呈现方式，给观众们带来全新的视觉飨宴与观剧乐趣。演员们丰富的表情演技，也让大众给出极高好评。





在第3集中，面临职务调动危机的姜成宰，努力挽回中队长黄锡浩（李相二 饰）的心，希望能继续留在厨房当伙房兵；同时，也描绘了他在协助北韩居民归顺过程中，发挥了关键作用的精采故事。

朴志训在千万电影《王命之徒》创下票房佳绩后，於下一部作品《菜鸟伙房兵》中也持续走在人气高峰，再次证明了自己的演技与话题性。《菜鸟伙房兵》公开后短短7天便取得亮眼成绩，除了在首周拿下付费订阅贡献度第1名，还创下近3年来 TVING 戏剧内容中，以公开一周为基准的最高订阅贡献纪录，再次展现了他的强大影响力。



（谈及第3集剧情）部队突然发生了北韩居民归顺事件。姜成宰炸出的猪排打动了对方的心，成为促使其决定归顺的契机。姜成宰也因此立下功劳，没有被调换职务，并从炊事辅助正式转职为炊事兵（正式伙房兵）。

成为正式炊事兵后，姜成宰在前辈尹东贤（李洪耐 饰）兵长的指导下，学习基本刀工与料理技巧。他也获得部队成员们的正面评价，进一步提升信赖度。





之后，部队迎来国会议员与师团长访问的检阅行程，姜成宰再次面临考验。他没有准备特餐，而是选择制作「明太鱼肉炖煮」。他回想起过去父亲曾用番茄酱去除魟鱼蒸料理腥味的记忆，因此活用番茄酱，推出了「义式番茄炖明太鱼肉」。

不过，由於接连使用高级食谱，姜成宰的体力逐渐耗尽。最后，他突然倒下，并出现「系统过载终止」通知，剧情就在此画下句点。令人更好奇下一集的剧情发展啦～！！



《菜鸟伙房兵》每周一、二晚间8点50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上线。

▼第4集预告：



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