劉在錫美談又被讚爆！低調替已故崔真實女兒送上禮金，新娘事後才知情、感動淚崩

不愧是國民MC！劉在錫再添一則暖心美談！已故崔真實的女兒崔俊喜（최준희）在婚禮上，事後才得知他悄悄送上禮金的感人故事，近日才曝光。

崔俊喜18日透過自己的社群帳號發文表示：「真的太感動了……ㅠㅠㅠ什麼話都沒說，我還是之後才收到的……」並附上一張充滿感動的照片。



公開的照片中，是崔俊喜婚禮禮金名冊的一部分。其中最引人注目的，是擔任當天婚禮司儀的知名搞笑藝人曹世鎬名字旁邊，並列寫著劉在錫的名字。



據悉，劉在錫當天似乎是透過平時交情深厚的後輩曹世鎬，低調地送上禮金。崔俊喜是在婚禮結束後查看名冊時，才得知這件事，因此也公開表達了深深的感謝，再度讓劉在錫增添一則暖心美談。

以網紅身分活動中的崔俊喜，16日與大自己11歲的圈外男性步入禮堂，展開人生新篇章。當天婚禮由曹世鎬擔任司儀，帶動愉快氣氛，而生前與已故藝人崔真實交情深厚的洪真慶、李素羅、嚴正化、李英子...等人也全數到場，溫暖陪伴她迎接人生新的開始。（延伸閱讀：「媽，我結婚了」崔真實女兒婚禮播媽媽生前畫面，外婆淚崩，哥哥代父母陪嫁全網哭翻）



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞