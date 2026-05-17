7個還不夠！朴志訓《王命之徒》暴紅狂接廣告，竟瞞著家人？劉在錫驚呆：家裡不知道？

憑藉電影《王命之徒》狂吸1680萬觀眾、一躍成為忠武路新寵兒的朴志訓，最近不只是片約不斷，連廣告代言都接到手軟！他日前上「國民MC」劉在錫的節目，驚爆自己現在忙到連一天都沒得休，更脫口說出已接下「7個」廣告，讓全場驚呼連連。

朴志訓近日作客劉在錫的YouTube節目《藉口Go》，同場還有演員尹敬浩、李相二。 當劉在錫隨口問他「放假都在做什麼」時，朴志訓苦笑說：「最近根本沒有休息日，一天都沒辦法休息。 要宣傳新作品《菜鳥伙房兵》，還要練舞、拍其他YouTube，還有廣告要拍。」



聽到「廣告」兩個字，劉在錫立刻眼睛一亮，小心翼翼地追問：「大概幾個啊？」朴志訓想了想，低調回應：「7個吧？」此話一出，劉在錫、尹敬浩、李相二立刻忍不住拍手叫好，現場掌聲不斷。劉在錫分析：「當然是因為作品紅了，但對廣告商來說，『王』的形象真的很適合拿來宣傳產品啊。 一次拍7個，你根本沒時間睡覺了吧？」他還好奇地問：「家人一定超開心的吧？」沒想到朴志訓居然一臉淡定地說：「我還沒跟他們講耶。 他們應該會透過《藉口Go》才知道吧？ 我平常不太會跟家人說『我今天做了什麼』。」



這下連劉在錫都傻眼了：「我也不太會跟家裡講工作的事...... 但拍了7個廣告，家人完全不知道？」朴志訓這才補充：「其實還有啦，目前只先拍完了2個，其他的還沒拍。」一旁的尹敬浩馬上算出來總共是9個，再度驚嘆：「現在真的是打開錢包的時候了啦！」



據悉朴志訓已經接下NH農協銀行的新廣告代言，接棒的正是之前由邊佑錫代言的位置。 邊佑錫當年靠《背著善宰跑》暴紅後，狂接數十支廣告、被稱為「百億韓元男神」。 如今朴志訓也靠著《王命之徒》聲勢狂飆，能否複製邊佑錫的「廣告王」神話，全韓國演藝圈都在看！

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