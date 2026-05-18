朴志訓新劇《菜鳥伙房兵》驚見北韓居民今晚公開！軍旅人生迎來命運的最大轉折

朴志訓主演的 TVING 全新韓劇《菜鳥伙房兵》公開後短短7天便取得亮眼成績，除了在首週拿下付費訂閱貢獻度第1名，還創下近3年來 TVING 戲劇內容中，以公開一週為基準的最高訂閱貢獻紀錄，再次展現了他的強大影響力。

18日下午將在 TVING、tvN 公開的韓劇《菜鳥伙房兵》第3集中，「菜鳥炊事兵」姜成宰（朴志訓 飾）將遭遇意想不到的突發事件。

此前，在中隊長黃錫浩（李相二 飾）的指示下開始炊事兵生活的姜成宰，因為提供給大隊長白春益（鄭雄仁 飾）的海膽海帶湯引發過敏事件，而面臨職務變更危機。



對於把「平穩軍旅生活」視為第一優先的黃錫浩中隊長來說，姜成宰因此成了必須盡快處理的麻煩人物。

才剛開始感受到料理樂趣的姜成宰，曾透過為中隊長端上充滿誠意的料理，表達想繼續擔任炊事兵的心意，但中隊長卻果斷拒絕，使他半被迫地中斷了廚師之路。

第3集也讓人好奇，姜成宰的料理之路將會朝什麼方向發展。而此次公開的照片中，也能看到姜成宰遭遇意外狀況的模樣。





就在炊事兵生活即將結束之際，姜成宰面前竟出現了名為「北韓居民」的意外最後客人。面對北韓居民的姜成宰，露出難以置信、目瞪口呆的表情。

被公認是軍旅生活老手的中隊長，以及行政士官朴宰英（尹敬浩 飾）的反應也不同尋常。即使是經歷過大風大浪的兩人，面對眼前陌生的情況，也難掩驚訝。



姜成宰也將因突然出現在江林哨所的北韓居民，而站上軍旅生活的重要分歧點。因為也許能夠擄獲北韓居民心的關鍵，就藏在姜成宰的料理食譜中。

從開播首週開始就成功掀起熱烈話題的《菜鳥伙房兵》，第2週又將交出什麼樣的成績單，也令人期待。該劇每週一、二晚間8點50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上線。

▼第3集預告：



▼第3集搶先公開看影片：



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