邊佑錫從《21世紀大君夫人》紅到寶格麗，品牌直接請他當全球大使！形象照帥到「沒朋友」

義大利精品珠寶品牌寶格麗，11日正式宣布，男神邊佑錫成為新任品牌大使！

沒錯，就是最近迷倒萬千劇迷的《21世紀大君夫人》中的「理安大君」邊佑錫！寶格麗這回可說是眼光精準，直接相中他，官方也透露選他的原因：「邊佑錫不僅外型時尚、存在感超強，他在作品裡展現出來的態度也超真摯，跟我們品牌追求藝術、創新的價值完全對味！」

而且這次不只是宣布當大使而已，同步公開的形象照也超有看頭。 邊佑錫親自演繹了寶格麗好幾款經典代表作，把溫柔跟大膽的風格融在一起，古典中又帶點現代感，配上他那股高冷的魅力，只能說帥到沒朋友。



談到這次合作，邊佑錫也藏不住開心，直接說：「能跟寶格麗合作真的超開心！他們的設計大膽又美，而且背後深厚那個的品牌故事讓我超著迷。 接下來我會好好擔任大使，把這些美好的價值傳遞給更多人。」

現在已經是時代指標的邊佑錫，這回多了寶格麗大使的新身分，接下來還會一起推動各種全球計劃。 而他的新戲《21世紀大君夫人》也預計在16號迎來大結局，劇中他超有層次的演技已經讓粉絲追到瘋掉，人氣可說是一波接一波停不下來！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞