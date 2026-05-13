《花样青春 Limited Edition》收视连两周第一！郑裕美×朴叙俊×崔宇植穷游笑料不断，崔宇植陷「内裤危机」直喊：可以出卖灵魂

罗PD代表性的背包旅行综艺《花样青春》时隔10年以《花样青春 Limited Edition》回归，这次找来郑裕美、朴叙俊、崔宇植同框出演，光是这组合就已经让粉丝超期待！

这次也延续经典的「突然绑架」模式，还假借《十五夜频道》直播名义、甚至先跟观众串通好 XD，直接把三人抓去旅行，完全零准备时间，熟悉的《花样青春》味道瞬间回来。不过行李对比很有趣，郑裕美和朴叙俊包包里刚好带了不少生活用品，崔宇植则几乎什么都没准备就直接出发。这季改成韩国国内旅行，在各种限制＋突发状况下，三人一路手忙脚乱但笑点不断，互动自然又疗愈。



第2集收视也很亮眼，首都圈平均4.2%、最高6.4%，全国平均3.7%、最高5.7%，直接拿下同时段有线台与综编频道第一。

从第1集开始，崔宇植就靠超真实「穷游模式」变成笑点核心，甚至连「内裤危机」（因为烫发后造型师叮咛两天不能洗头，结果也直接两天没洗澡）都毫无偶包公开，真的笑疯 XD。因为旅费太紧，郑裕美和朴叙俊还组成「内裤远征队」半夜帮他找内裤，结果找到的要9900韩币，但他们身上只剩4750韩币，直接卡关。后来崔宇植在采访时也超真实表示：「我以后真的会好好表现，就算出卖灵魂也可以，拜托帮帮我。」超真实反应让观众全笑翻。



后来三人用节目限定的「手机机会」成功联络上朴叙俊熟人，对方也爽快提供南原住处，让原本超克难的旅程终於稍微升级。隔天抽「限定福利」时，制作组还把「内裤」放进选项里，朴叙俊也笑说：「这一定要让宇植抽，我如果抽到会很火大！」幸好幸运之神降临，崔宇植顺利抽到手机，三人终於能用一天手机，也顺利搭车前往南原，还租到超划算的车，甚至发现成为数位市民还有各种优惠，瞬间变顺很多。



到了南原后，三人还巧遇风物表演队，对方甚至特地再演一次给他们看，也参观了广寒楼。本来氛围超像电影场景的旅行，最后却迎来大反转，入住的地方冷到像冰窖，甚至比户外还冷，连棉被和水都没有，让三人瞬间崩溃，最后还直接跑去突袭制作组房间，也让观众更期待下一集会怎么发展。



《花样青春 Limited Edition》逢星期一深夜在 Viu 收看，千万不要错过三人又崩溃又疗愈的旅行日常。

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