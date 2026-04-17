鄭裕美將成為「李棟旭的妻子」！Netflix新劇《Love Affair》夢幻卡司曝光

韓劇《Love Affair》中，鄭裕美將展開全新的演技轉型，合作李棟旭，這個全新組合再加上複雜的情感糾葛，令人相當期待！
Netflix 於 16 日確定製作全新原創影集《Love Affair》，並公開演員陣容。主演為李棟旭、全少妮、鄭裕美、李鐘圓四位實力派演員將攜手合作，分享了台詞排練的讀本現場照。
《Love Affair》講述在陌生的地方度過難以忘懷一夜的兩人，因那次經歷，使四名男女的人生徹底動搖的故事。由電視劇《夫妻的世界》、《無聲蛙鳴》的導演毛完日執導，劇本則由《婚禮大捷》、《大發不動產》的河受辰作家執筆。在劇中，鄭裕美飾演智勳（李棟旭 飾）的妻子善熙，是一個將面對衝擊性關係真相、展現複雜情感的角色。
李棟旭飾演在理性與情感之間產生裂痕的「智勳」，預告將展現深刻的內心演技。鄭裕美飾演智勳的妻子「善熙」，將細膩詮釋面對衝擊性真相的人物情感。
全少妮則化身為充滿神祕魅力的「厚京」，引領劇情發展。李鐘圓飾演「善熙」的弟弟「大熙」，與「厚京」產生糾葛，進一步提升劇情緊張感。
憑藉堅強的製作團隊與演員陣容，《Love Affair》將於 Netflix 上線公開。
Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞