南宮珉IG分享與李帝勳合照！其妻子陳雅凜忍不住留言：「兩位的化學反應真的好」

非常贊同～希望有導演和編劇遞劇本給南宮珉和李帝勳這對哥倆好！
說到南宮珉和李帝勳，雖然沒有「正式合作」電影或電視劇，但僅靠著「特別出演」彼此的作品，都可以流傳一段佳話！從《Stove League》、《千元律師》到《模範計程車2》，都讓觀眾很不住敲碗：「這兩位演員很值得合作一部雙男主的劇吧！」
昨日（12日），南宮珉通過個人Instagram分享與李帝勳的合照，並稱：「經常見面吧。」兩位演員對著鏡頭露出笑容，李帝勳在哥哥身邊顯得更加「可愛」，氣氛和樂融融。
南宮珉的妻子陳雅凜也在貼文下方留言：「兩位的化學反應真的好（心心眼）」，說出不少網友的心聲。已經開始期待南宮珉和李帝勳下一次的合作了！（會有的吧？）
오늘은 천변X김도기 만나는 날— SBSNOW (@SBSNOW) March 24, 2023
본방사수 가자고~~!
SBS 금토드라마 <모범택시2>
☞ [금,토] 밤 10시#SBS금토드라마 #모범택시2 #taxidriver2#이제훈 #김도기 #천변 #남궁민#천원짜리변호사 #본방사수 pic.twitter.com/2jPNQsKB13
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