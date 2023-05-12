《壞媽媽》強豪美珠重逢能否再續前緣？ 眼見媽媽被無賴糾纏，護母心切令檢察官記憶覺醒！（EP.5）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。

第5集公開了美珠和強豪分手的過程。 如今強豪已不記得美珠，但重逢時心裡還是出現了微妙的悸動...！



*以下內容包含《壞媽媽》第4集關鍵內容！



美珠的回憶

美珠和強豪度過了一段甜蜜和睦的日子，某天發現他對自己有所隱瞞，隱隱感到不安。 強豪就任檢察官那天向美珠暗示分手：「我有想做的事了。」 美珠心領神會：「看來那件事必須離開我才能做啊。」

傷心又氣憤的美珠沒有挽留強豪，獨自生下龍鳳胎後，小孩剛斷奶就繼續外出工作。 直到被朋友騙光財產回到老家，居然再次遇到了失去記憶的強豪... 美珠心裡該有多複雜呢？



強豪再次心動

強豪去龍鳳胎家歸還蹦蹦球，開門的居然是美珠。 強豪已經不記得美珠是誰，但看到她的瞬間心裡竟開始作痛。 強豪發現美珠喜歡里長家的寵物狗，於是纏著媽媽也要養一隻小狗，結果卻是放跑了家裡的看門狗和小乳豬，暫且只能把小豬當寵物了XD



自稱作曲家的新村民Trot Baek跟英順各種不和，又被突然竄出的小豬嚇一跳而發生撞車事故，對英順母子胡攪蠻纏。 這時強豪的司法記憶突然覺醒，大聲指出Trot Baek不係安全帶、邊打電話邊開車違法交通安全法！但回家路上，強豪又想不起說過這些話。 看來記憶的恢復不是一朝一夕啊T^T



杜絕後患

吳太秀騙女兒河英說強豪為接近她而殺害了之前的女友和小孩，以此拉攏河英製造強豪的車禍意外。 河英聽從了爸爸的安排，但精神還是很受打擊，差點把共犯的事說出去。 吳太秀經她提醒想到強豪如果恢復記憶就麻煩了，派人去村裡暗殺強豪！關鍵時刻強豪家衣櫃裡突然蹦出來兩個黑衣男，究竟是什麼狀況？？



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞