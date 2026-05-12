才播兩集就封神！《我的王室死對頭》林知衍「惡女附體」搞笑到失控，網笑：好久沒看劇看到岔氣

SBS金土劇《我的王室死對頭》才播兩集，收視跟OTT成績就同時暴衝！劇情設定朝鮮時代的惡女靈魂，意外附身在現代無名女演員身上，加上林知衍的搞笑演技，還有跟許楠儁之間的「相愛相殺」，開局就話題滿滿。

▲才播兩集就衝到5.4%，OTT反應更猛

這部劇在8日首播，9日第二集就刷新自身最高收視。 根據尼爾森韓國10日公佈的數據，第二集全國收視率達到5.4%，比第一集的4.1%還整整漲了1.3個百分點。截至10日《我的王室死對頭》已經拿下Netflix韓國TOP10系列冠軍，直接打敗《Girigo：奪命許願》！根據11日全球OTT排名網站FlixPatrol，這部劇在Netflix電視秀類別衝上全球第二。 除了韓國之外，玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、香港、印尼、巴拉圭、越南等總共24個國家/地區都拿下第一名，美國也連續兩天打進TOP10。



▲從朝鮮惡女到無名演員，林知衍搞笑演技被讚「神附體」

《我的王室死對頭》講述朝鮮時代的驚世惡女「姜團心」的靈魂，附身在現代一名惡棍般的無名演員「申瑞霜」身上，跟被稱為「資本主義怪物」的惡質財閥「車世界」之間，展開一場像戰爭一樣的戀愛故事。



林知衍一人分飾兩角：一個是在朝鮮喝下毒藥死掉的姜團心，另一個是300年後、2026年在拍戲現場醒來的申瑞霜。 古裝、喜劇、動作、愛情全部塞在同一個角色裡面，幾乎等於一人分飾兩角。



播出後網友反應超熱烈：「真的好好笑，林知衍太會演了」、「林知衍像被神明附體，整個飛起來」、「角色很立體又會演，等下一集等不及了」。 尤其那句「你敢用那張髒嘴亂說話嗎」的台詞，還有申瑞霜跟車世界的「丟花大戰」，在各大論壇被瘋狂轉傳。 網友紛紛留言：「好像在看在看林知衍的魔術秀」、「搞笑演技真的很難，但她演得超好笑又好看」、「好久沒看劇看到笑出聲音了」。

▲許楠儁「嫌惡化學反應」發威，20%收視發言被翻出來

許楠儁飾演嵯一集團會長車達洙的孫子、第三代財閥車世界。 這個角色被稱為資本主義的怪物，跟掉到現代的申瑞霜從第一次見面就槓上。 兩人從誤會和巴掌開始的關係，在警戒與交易之間發展出「嫌惡CP」的特殊化學反應。



許楠儁在製作發佈會上提到跟林知衍的搭檔，直呼「超讚的」，還說「這是我人生中數一數二的程度」。 他很有自信地說：「CP感我有信心。」被問到預測收視率時，他更放話：「拍得太有趣了，成績應該會很好，最高收視率我覺得會超過20%。」林知衍也保證說：「大家完全融入劇情，CP感絕對可以期待。」



第二集中，申瑞霜的現代適應記進度飛快。 她主動要求車世界把自己留在身邊但被拒絕，回到考試院後跟外婆相遇。 她在客串拍攝現場的「霸凌爆料影片」以「禧嬪附身梗」的方式爆紅，意外獲得知名度。 後半段，申瑞霜看到黑山羊湯想起被賜藥的創傷陷入危機，車世界出手相救，也為兩人的關係埋下轉折。

SBS金土劇向來產出過《模範計程車》、《財閥X刑警》、《熱血司祭》、《來自地獄的法官》、《好搭檔》等多部熱門作品。 《我的王室死對頭》雖然才剛開播，但已經同時寫下收視上漲、Netflix韓國冠軍、全球第二的成績，成為新一波備受期待的黑馬。

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