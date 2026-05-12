IU♥邊佑錫太強了！熱門韓劇《21世紀大君夫人》收視、話題、OTT全制霸，寫下驚人成績

MBC 熱門韓劇《21世紀大君夫人》席捲海內外觀眾，穩坐絕對強者寶座。（海外由Disney+同步上線）

《21世紀大君夫人》（導演朴峻華、編劇劉志媛）描繪了成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）為追求美好未來而奮鬥的故事，不僅收視率與話題性表現亮眼，更橫掃全球OTT排行榜。



9日播出的第10集創下首都圈13.5%、全國13.3%、2049收視族群5.6%的成績，無論首都圈或全國收視都大幅上升，並連續兩天刷新自身最高收視紀錄。不僅如此，第9、10集皆在首都圈、全國與2049族群基準中，登上週五、週六所有節目收視冠軍，穩固了收視王座。

▼第10集熱烈吻戲片段：



▼第10集花絮：



由Good Data Corporation旗下FUNdex公布的TV-OTT戲劇話題性排行榜中，《21世紀大君夫人》自首播以來始終穩坐第1名，展現真正「絕對強者」的威嚴。構成話題性的新聞、影片、VON等指標全數奪冠，而在TV-OTT戲劇演員話題性榜單中，IU排名第2、邊佑錫排名第1，已連續6週位居最上位圈。





在全球OTT市場上，《21世紀大君夫人》熱潮同樣席捲而來。根據全球OTT排名統計網站FlixPatrol顯示，《21世紀大君夫人》在Disney+ TOP 10 TV Shows中排名全球第3、非英語作品第1，自首播以來持續穩居排行榜上位圈。



該劇在日本、台灣、巴西、秘魯等共15個國家地區拿下第1名，尤其在中南美地區展現壓倒性強勢。此外，在韓國、墨西哥、義大利排名第2，瑞典、加拿大排名第3，共計在47個國家進入TOP10。尤其在美國Disney+已連續29天維持長期熱播，不論中南美、北美、歐洲或亞洲，都展現平均且強大的高人氣，再次證明《21世紀大君夫人》的驚人影響力。

隨著收視率、話題性與OTT數據每天持續飆升，朝向最終回邁進的《21世紀大君夫人》還將寫下哪些新紀錄，也非常令人期待。該劇不僅成為話題性統計以來，首部在開播前2週就登上TV-OTT戲劇話題性第1、演員話題性第1與第2的作品，更創下廣告完售紀錄，《21世紀大君夫人》的無阻狂飆持續吸引外界關注。第11、12集將於15、16日晚間9點50分播出，海外由Disney+同步上線。

▼第11集預告：



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