邊佑錫演活「有罪男主」！《21世紀大君夫人》霸氣護妻＋落淚演技掀起熱議！

MBC熱門韓劇《21世紀大君夫人》的男主角邊佑錫，透過細膩描繪角色的情感變化，不只引領了劇情發展，更讓大眾看見了他在演技上的蛻變。（海外由Disney+同步上線）

《21世紀大君夫人》中，描寫了理安大君（邊佑錫 飾）與成熙周（IU 飾）舉行婚禮，正式展開夫妻生活的模樣，更在最新集數中被爆出契約婚姻，兩人也以各自的方式，守護著對方。





劇中，理安大君在與成熙周接吻後，選擇正面突破兩人之間變得尷尬的關係。面對試圖把接吻歸因於氣氛的成熙周，他坦率表示：「不是因為氣氛好才那樣做，是因為是學妹妳，我才那樣做。」傳達了自己的真心。此外，在成熙周的娘家時，他也告白說：「只要學妹妳開口，我什麼都想給妳。不管是金錢、名譽，還是我的真心，妳都直接收下吧。」



這一場新婚之夜也是罪孽深重啊！！！



婚禮途中還發生成熙周突然倒下的危機狀況。理安大君為了查明事件經過，下令對王室展開調查；在得知成熙周恢復意識後，更是不顧宮中規矩，立刻奔跑向她身邊。劇末，當婚姻契約書外流、成熙周遭媒體包圍時，他擋在她身前，對她說出「只看著我」，並出面保護她。



邊佑錫根據不同人物關係，展現出截然不同的態度。在成熙周面前時溫柔體貼，但在危機時刻則展現果斷的一面。尤其值得一提的是，他用飽含淚水的演技表現，將失去摯愛的恐懼和安心感演繹得淋漓盡致。



而當年幼的現任君王李允（金垠昊 飾）被欺負時，他更是衝在第一線守護姪子，耍狠後又化身溫暖叔叔，將他擁入懷中的模樣，讓大眾都感到相當動容。





之後更為了保護成熙周免受王室和輿論威脅，正式向王提出「歸還王位」的要求，不再選擇克制與退讓，為了守護心愛之人，他更加勇敢的面貌，令人感到無比心動。





此外，理安大君在與大妃娘娘尹苡廊（孔升妍 飾）的關係中，兩人從溫暖的互動到如今對立的局面，他們之間究竟還隱藏著什麼樣的故事，令人相當好奇。《21世紀大君夫人》每週五、六晚間9點50分播出，海外觀眾可在Disney+同步追看，本週六也即將迎來第12集大結局。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞