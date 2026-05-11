邊佑錫驚喜獻聲《21世紀大君夫人》OST！《陣雨》神曲奇蹟會重演嗎？

人氣男星邊佑錫再度開金嗓！他接下主演的MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新）OST壓軸任務，歌曲將在5月15日正式發行。 製作公司Kakao娛樂也證實這個消息，讓劇迷和粉絲全都超驚喜。

這首OST堪稱「隱藏王牌」，原本根本沒出現在先前公開的OST陣容名單裡。 9日播出的劇集結束後，透過預告片突然曝光，短短幾秒就讓觀眾驚呼連連。 當集成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）之間的感情越來越濃烈，卻在各種謠言與惡意猜測中陷入前所未有的危機，此時邊佑錫的歌聲響起，雖然只有一小段，但後勁超強，讓人印象深刻。

邊佑錫這次是以男主角身份親自獻唱，為角色情感再加分。 而且他之前為《背著善宰跑》演唱的OST《陣雨》曾橫掃國內外音源榜單，成績超狂。 這次他再度為自己的主演作品獻聲，能不能再次引發全民循環播放，外界都在等著看。



《21世紀大君夫人》以21世紀虛擬的立憲君主制大韓民國為背景，是一部打破身份框架、開創命運的浪漫劇。 邊佑錫與IU的組合從開播前就是話題焦點，播出後更拿下同時段收視冠軍，還在Disney+的TOP 10 TV Show（非英語）榜單中衝上全球第一，氣勢超級旺。



距離完結只剩下最後2集，將於週五、週六晚間9點50分播出。 國外觀眾可通過Disney+同步追更。 而邊佑錫親自演唱的OST則將在15日於各大音源網站正式上架，劇迷們已經迫不及待要開聽了。

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