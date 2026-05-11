李珉廷頂「澀谷109辣妹妝」赴約老公聚會！網友笑翻：跪求炳憲哥進門瞬間表情

女星李珉廷最近玩開了！她頂著超誇張的「澀谷辣妹妝」，竟然打算直接去參加老公李炳憲的夫妻聚會，超狂行徑讓網友笑翻。

日前李珉廷的YouTube頻道「李珉廷 MJ」上傳了一支影片，標題就是「要玩就玩真的，成為本土辣妹女孩的李珉廷」。 只見她跟Z世代的美妝創作者一起挑戰日本澀谷風的極濃辣妹妝，深色眼妝、大臥蠶、強烈修容加上假髮，整個人跟過去端莊優雅的形象判若兩人。



就在化到一半的時候，李珉廷突然提到接下來還有別的行程，淡定地說：「等一下要跟老公還有老公的朋友們見面。」原來當天早就約好了一場夫妻聚會。 此話一出，現場的工作人員跟化妝師全都嚇傻，連忙問：「妳這樣要去嗎？」、「是不是約錯日子了？」沒想到李珉廷超冷靜，霸氣回應：「沒差啦，都是很熟的人。」她接著說：「老公朋友的老婆們我也都很熟。」還補了一槍：「他們不尷尬，是我自己會尷尬好嗎？ 他們有什麼好尷尬的？」豪爽個性一覽無遺。



其實在化妝過程中，她已經完全入戲，甚至在街上被路人盯著看時，還搞笑說「要假裝不是韓國人」，堅持把角色扮演玩到底。



李珉廷近來透過YouTube頻道分享各種體驗型內容，讓粉絲看到她私下真實又灑脫的一面。 這次「頂濃妝見老公朋友」的瘋狂事蹟，也讓網友狂讚：「太帥了！」「嫂子就是霸氣！」「求李炳憲當下反應。」

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