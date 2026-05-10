邊佑錫深陷火海！《21世紀大君夫人》IU 淚崩告白「大君夫婦」一吻定情，最高收視衝破 15.4% 稱霸週末劇！

MBC 金土劇《21世紀大君夫人》收視再度創下神話！於昨晚（9 日）播出的第 10 集，全國收視飆升至 13.3%，而最揪心的「火海受困」結尾更讓每分鐘最高收視衝上 15.4%，不僅連續兩天刷新自身紀錄，更橫掃 20 至 54 歲目標觀眾群，連續兩天達成傲視全台的「三冠王」頭銜，坐穩收視王座！

在最新劇情中，成熙周（IU 飾）為了保護愛人免受王室和輿論威脅，忍痛提出離婚企圖推開理安大君（邊佑錫 飾）。 理安大君雖然看穿了熙周的謊言，卻為自己的無能感到心碎。 為了擁有守護熙周的力量，大君不再退讓，正式向姪子國王李允（金垠昊 飾）提出「歸還王位」的要求，李允立即頒布了禪位教旨（國王命令）。



成熙周意識到理安大君被自己的離婚謊言傷害，然而比起謊言，理安大君更因為她想獨自承擔所有指責而感到傷心，以「妳根本不信任我」推開了成熙周。 熙周最終決定誠實面對情感，主動向大君獻吻並深情告白：「我喜歡你！」大君隨即以熾熱的深吻回應，兩人緊緊擁抱，正式從「假結婚」升格為「生死夥伴」。



隨後，理安大君向熙周坦露了對於讓出王位的負罪感。 熙周感受到他即便知曉先王禪位真相也必須保持沉默的痛苦，堅定地鼓勵他：「堅持下去吧，我會陪在你身邊！」這段「戰友式愛情」讓觀眾看到熱淚盈眶。



另一方面，國務總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）聯手大妃尹苡廊（孔升妍 飾）及府院君（趙在允 飾），企圖除掉即將登基的理安大君。



第 10 集結尾再次將緊張感推向高峰！便殿突然發生劇烈爆炸，瞬間被火海吞噬。 熙周立即衝向火場，驚聞理安大君仍受困其中，陷入恐慌。 多年前殺死先王的火魔，如今再度威脅著理安大君，他能否逃出生天？ 這場火災背後的真相又是什麼？



MBC 金土連續劇《21世紀大君夫人》第 11 集將於下週五（15 日）晚間 9 點 50 分播出，海外觀眾可在Disney+同步追看。

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