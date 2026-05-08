《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫「契約婚姻」曝光！遭大妃娘娘孔升妍緊急召見氣氛超窒息

（最新劇照）熱門韓劇《21世紀大君夫人》中，成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）將迎來巨大危機。

8日今晚將播出的 MBC 金土劇《21世紀大君夫人》第9集中，因婚前契約書被公開於世的成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾），將被大妃娘娘尹苡廊（孔升妍 飾）召見。



在上一集播出中，成熙周與理安大君在共同消化夫妻行程時，兩人簽下的婚前契約書竟遭媒體曝光。成熙周為了獲得身分而提出契約婚姻，而理安大君接受提議的秘密，也因此被大眾得知。

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公開的預告照中，可見成熙周與理安大君站在大妃尹苡廊以及宗親們面前。平時就對理安大君有所牽制的尹苡廊，這次更藉著事件持續對兩人展開尖銳追問。







面對突如其來的難關，成熙周與理安大君難掩慌張神情。而早已知曉契約真相的輔佐官崔賢（劉秀彬 飾）與首席祕書都惠貞（李妍 飾），也以凝重表情一同現身，更加深現場的緊張感。



▼第9集搶先公開看影片：



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《21世紀大君夫人》每週五、六晚間9點50分播出，海外由Disney+獨家上線。

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