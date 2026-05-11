布萊德彼特出現在韓國北村？與演員鄭允民合照...引發熱議！網質疑：這不會是AI吧？！

好萊塢演員布萊德彼特（Brad Pitt）突然現身首爾北村韓屋村一帶，在網路上掀起熱烈討論。

韓國演員 鄭允民（정윤민）於9日在自己的 Instagram 上公開一張照片，並寫下：「居然能在北村巷弄遇到『빵형（麵包哥，布萊德彼特暱稱）』，大～～～～發！#布萊德彼特。」（布萊德的Brad發音跟麵包相似，所以韓國人給他的綽號為「빵형／麵包哥」）

公開的照片中，可以看到以寧靜的韓屋巷弄為背景，鄭允民與布萊德彼特並肩站著留下認證合照。鄭允民露出彷彿難以置信的燦爛笑容，而布萊德彼特也以紳士又從容的微笑回應，立刻吸引眾人的目光。



由於好萊塢巨星突然現身，讓大批網友都相當震驚。因為事前完全沒有公開任何布萊德彼特的正式訪韓行程，因此甚至有人懷疑鄭允民公開的照片是不是AI生成。實際上，貼文留言區也湧入「不是AI吧？」、「我還以為是AI照片」等令人難以置信的反應。

目前IG該貼文的留言功能已被關閉，演員本人也未做出任何回應。

此前，布萊德彼特曾於2022年為宣傳電影《子彈列車》訪韓，與韓國粉絲度過特別時光。另一方面，在北村偶遇他的演員 鄭允民，則持續活躍於舞台劇、電視劇與電影等多個領域。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究