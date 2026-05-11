边佑锡演活「有罪男主」！《21世纪大君夫人》霸气护妻＋落泪演技掀起热议！

MBC热门韩剧《21世纪大君夫人》的男主角边佑锡，透过细腻描绘角色的情感变化，不只引领了剧情发展，更让大众看见了他在演技上的蜕变。（海外由Disney+同步上线）

《21世纪大君夫人》中，描写了理安大君（边佑锡 饰）与成熙周（IU 饰）举行婚礼，正式展开夫妻生活的模样，更在最新集数中被爆出契约婚姻，两人也以各自的方式，守护著对方。





剧中，理安大君在与成熙周接吻后，选择正面突破两人之间变得尴尬的关系。面对试图把接吻归因於气氛的成熙周，他坦率表示：「不是因为气氛好才那样做，是因为是学妹你，我才那样做。」传达了自己的真心。此外，在成熙周的娘家时，他也告白说：「只要学妹你开口，我什么都想给你。不管是金钱、名誉，还是我的真心，你都直接收下吧。」



这一场新婚之夜也是罪孽深重啊！！！



婚礼途中还发生成熙周突然倒下的危机状况。理安大君为了查明事件经过，下令对王室展开调查；在得知成熙周恢复意识后，更是不顾宫中规矩，立刻奔跑向她身边。剧末，当婚姻契约书外流、成熙周遭媒体包围时，他挡在她身前，对她说出「只看著我」，并出面保护她。



边佑锡根据不同人物关系，展现出截然不同的态度。在成熙周面前时温柔体贴，但在危机时刻则展现果断的一面。尤其值得一提的是，他用饱含泪水的演技表现，将失去挚爱的恐惧和安心感演绎得淋漓尽致。



而当年幼的现任君王李允（金垠昊 饰）被欺负时，他更是冲在第一线守护侄子，耍狠后又化身温暖叔叔，将他拥入怀中的模样，让大众都感到相当动容。





之后更为了保护成熙周免受王室和舆论威胁，正式向王提出「归还王位」的要求，不再选择克制与退让，为了守护心爱之人，他更加勇敢的面貌，令人感到无比心动。





此外，理安大君在与大妃娘娘尹苡廊（孔升妍 饰）的关系中，两人从温暖的互动到如今对立的局面，他们之间究竟还隐藏著什么样的故事，令人相当好奇。《21世纪大君夫人》每周五、六晚间9点50分播出，海外观众可在Disney+同步追看，本周六也即将迎来第12集大结局。



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