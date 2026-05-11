直球告白！《柔美的細胞小將3》金載原：「試著真心去愛金高銀姐姐」， 私下甜喊她「波妞」

《柔美的細胞將將3》日前圓滿收官，劇中飾演柔美最終戀人「申馴鹿」的男星金載原最近接受媒體訪問，聊起與金高銀合作浪漫戲的幕後故事。 他大方透露，為了演好這個角色，在片場是真的「努力去愛姐姐」，還爆料金高銀短髮造型超像動畫《崖上的波妞》，私下都這樣叫她。

金載原憑藉《柔美的細胞將3》中溫柔又完美的年下男形象，一舉被封為「國民年下男」。 他坦言，接演這個從原著就備受喜愛的角色壓力不小，「說沒有負擔是騙人的，畢竟是像獨角獸一樣完美的角色，但能演出這種夢幻般的人物，本身就是一個機會。」

為了讓角色更有說服力，金載原透露自己特別注重「不油膩」的表現方式。 他說：「油膩和心動只有一線之隔，因為細胞們會替主角表達心情，所以我盡量不太過用力，用更淡然的方式去詮釋。」

劇中他和金高銀上演超甜的浪漫戀情，實際上年齡相差10歲。 金載原說：「很多人已經知道結局，所以我覺得重點是『他們是怎麼走到結婚的』，我一直苦思馴鹿能多愛柔美作家。」他更坦言：「在片場我真的試著去愛高銀姐姐，年齡差距不是問題，我用真心覺得她很可愛的眼神去看著她，完全沒有困難。 當時姐姐頭髮是短的，我覺得很像《崖上的波妞》裡的波妞，所以私下都會這樣叫她。」講到這裡他也忍不住笑了出來。



被問到自己的「Prime細胞（主力細胞）」是什麼時，金載原回答：「應該是異性細胞吧。」但接著害羞地說：「不過最近作為普通人金載原，我的『戀愛細胞』越來越壯大了。」他解釋，他所認為的「愛」不只是感情，還包括對作品、團隊和角色的責任感，「有這樣的心，才能把100%的表現提升到200%。」

對於突然爆紅，金載原也很有感。 他說：「粉絲溝通APP上越來越多人在追蹤，我主持《音樂銀行》上下班時，來找我的粉絲也變多了。 看到個人IG追蹤數和按讚數一直增加，真的感受到馴鹿這個角色被大家喜愛，只有滿滿的感謝。」



私下以「每天都會在粉絲APP留言」出名的金載原，被問到為什麼這麼努力，他認真地說：「我覺得粉絲願意無條件愛一個人，需要很大的勇氣和決心。 即使是小小的日常，如果能跟粉絲分享，成為他們的安慰或力量就好了。」他強調這不是義務感，而是「真的喜歡才做的事」，「現在不管再忙，拍完戲回家第一件事就是發訊息給粉絲。」



最後他也談到未來的規劃：「我的最大原則就是『每個瞬間都要盡全力』，選作品的第一順位，是挑那些能展現我從未表現過的樣子。 我之所以成為演員、開始演戲，就是為了這個。」他誓言不會被浪漫喜劇侷限，未來想挑戰更多不同面貌。

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