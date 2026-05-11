再被警方點名！朴娜勑「第三次調查」倒數中 演藝復出無望？

人氣搞笑藝人朴娜勑日前才因為被前經紀人指控職場霸凌、涉及非法醫療行為等爭議，緊急暫停演藝活動。 現在最新消息指出，她恐怕還得再接受一次警方調查，案件持續延燒。

根據韓媒《Star News》獨家報導，朴娜勑目前涉及的案件包括特殊傷害、名譽毀損、違反資訊通訊網法及醫療法等相關嫌疑，預計將再接受進一步的警方偵訊，雖然具體日期尚未確定，但已經讓外界高度關注。

朴娜勑去年被前經紀人爆料職場霸凌之後又被指控透過一名綽號「注射姨母」的A女，在她自己家裡、A女位於日山的住處，甚至車上施打點滴，涉及違法醫療行為。 這件事情還牽扯到SHINee成員Key，以及吃播YouTuber「短嘴太陽」，兩人因為被點名而公開道歉，也雙雙中斷活動。



面對前經紀人的指控，朴娜勑也不是省油的燈，反過來告對方恐嚇取財、業務侵佔等罪名，已經向首爾龍山警察署提交告訴狀，她也已經完成告訴人的相關調查。 不過有知情人士透露：「龍山這邊的調查，可能還需要再一點時間。」朴娜勑強調，前經紀人根本是拿假消息來威脅她，開口要求鉅額金錢。

目前跟朴娜勑相關的案件總共有8件，其中6件由首爾江南警察署負責，另外2件則在龍山警察署。 據了解，兩邊的調查都需要持續進行。 朴娜勑先前已經在2月跟3月兩度前往江南警察署接受偵訊。

第一次現身：鞠躬道歉 否認丟酒杯

第一次現身警局時，朴娜勑整整被問了7個半小時。 面對媒體追問，她只低調表示：「我誠實接受調查，也如實回答了問題。」對於前經紀人指控她霸凌、丟酒杯，她則說：「這部份之後調查就會釐清。」被追問「有沒有朝經紀人丟過酒杯」時，她回應：「不是事實的部份，該糾正的就會糾正。」最後她也再次低頭道歉：「讓大家擔心了，真的很抱歉。」

不過當記者問她「有沒有話想對前經紀人說」時，她冷冷回了一句：「沒有。」隨後包括「今天被問了什麼」、「是不是真的把媽媽跟前男友當公司職員付薪水」、「是否承認違法藥物注射」等問題，她全都沉默不語，快速離開。



第二次現身：態度更低調 只說「會釐清」

到了第二次偵訊結束後，朴娜勑面對媒體依舊惜字如金，只簡單表示：「我有誠實回答問題，之後調查結果出來就會知道了。」全程態度低調，不願多談。 整起案件接下來會怎麼發展，外界都在等著看。

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