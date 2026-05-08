《21世紀大君夫人》假結婚曝光後首談心！邊佑錫心碎表白IU：怕我的名譽傷害妳

MBC 金土劇《21世紀大君夫人》今晚即將播出第 9 集，由於「契約結婚」意外遭媒體踢爆，理安大君（邊佑錫 飾）與成熙周（IU 飾）的關係再次面臨嚴峻考驗！根據最新公開的搶先看片段，這對「大君夫婦」在風暴中進行了一場揪心對話，字裡行間流露出的真情讓觀眾直呼：「這根本不是假結婚，是真愛啊！」

影片中，理安大君面色凝重地詢問熙周是否感到害怕，熙周淡然回應：「擁有名譽才會因為失去名譽而害怕。 我沒有那種東西，所以沒關係。」

隨後熙周反問大君：「您除了名譽之外一無所有，您會害怕嗎？」理安大君沈默片刻，艱難地吐露真心：「是的，我害怕我的名譽會傷害學妹你。」兩人互相擔心到這個程度，早已超越了單純的契約關係！



隨著婚書外流，宮廷內氣氛極度壓抑。 大妃尹苡廊（孔升妍 飾）震怒召見兩人，面對大妃的尖銳質問，熙周與大君露出不知所措的神情，一旁的輔佐官與都秘書更是大氣不敢喘，緊張感拉滿！



此外，MBC 宣佈將於 5 月 19 日至 28 日，在百貨公司 「The 現代首爾」 舉辦《21世紀大君夫人》快閃店——「王室之門已開」。 現場不僅會展示大君夫婦的精緻服裝與拍攝道具，還有首度公開的官方周邊及體驗活動，讓你一秒穿越進劇中的王室空間！



究竟大君夫婦要如何守住這段「患難見真情」的關係？ 《21世紀大君夫人》每週五、六晚間9點50分播出，海外由Disney+獨家上線。



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