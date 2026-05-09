BTS 堪稱「K-Pop外交官」的影響力！從霸榜Billboard到參訪總統府，5萬人擠爆廣場迎接

根據美國 Billboard 公布的最新榜單（5月9日榜單）顯示，BTS 正規5輯《ARIRANG》的主打歌〈SWIM〉在「Global（Ex-US）」與「Global 200」分別拿下第2名。該曲已連續6週穩居兩大榜單上位圈，專輯中的多首收錄曲也一同進榜，展現整張專輯持續受到大眾喜愛的穩定熱度。

專輯本身也持續締造佳績。《ARIRANG》（阿里郎）登上「Billboard 200」第5名，已連續6週維持在上位圈，而〈SWIM〉也連續6週進入「Hot 100」。無論在銷量、串流或廣播指標方面，都展現平均且穩定的成績。



這樣的成果也與世界巡演熱潮相互呼應。BTS 目前正在進行「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」，於北美12座城市舉辦共31場演出。每到一地都吸引大批觀眾，也展現橫跨地區的文化影響力。



尤其在Mexico City（墨西哥城），更出現象徵性的畫面。BTS 於6日（當地時間）在位於墨西哥市的總統辦公室，與總統Claudia Sheinbaum（克勞迪婭·辛鮑姆）進行正式會面。此次會面是在總統邀請下促成，約進行40分鐘。墨西哥政府更以「貴賓訪客」規格接待，並頒發紀念牌。

之後成員們還與總統一同登上總統府陽台，向聚集在索卡洛廣場約5萬名市民問候。當地粉絲以熱烈歡呼迎接他們，成員們則用西班牙語致謝回應。







墨西哥總統表示：「BTS 的音樂傳達了友情、和平與愛的訊息。」在會面結束後，她也透過 SNS 發表正面回應。當地主要媒體同樣大篇幅報導此次會面與現場盛況。



經濟效益也相當驚人。墨西哥市商工會預估，此次演唱會將帶來約1億750萬美元（約 1557 億韓元，或約新台幣 33 億元）的經濟效益。實際上，連續3天的演唱會也早就全數售罄，再度證明 BTS 的超強票房號召力。





串流數據同樣展現影響力。根據全球音源平台 Spotify 統計，墨西哥是 K-POP 消費排名第5的國家，而 BTS 則是當地串流次數最高的藝人。主要專輯與歌曲幾乎都名列前茅，再次確認他們在市場中的壓倒性存在感。

就像這樣，BTS 不只在 Billboard 榜單上持續締造佳績，更透過巡演帶動文化影響力與經濟效益，再次鞏固身為全球頂級藝人的地位。

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