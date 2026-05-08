任時完首演「目中無人」財閥三世！薛仁雅帥氣短髮變身特種刑警，《我的有罪之人》上演極致「貼身驚悚羅曼史」

tvN 2026 下半年重磅新作 《我的有罪之人》 終於揭開神秘面紗！這部劇找來「演技變色龍」任時完 聯手「大勢女神」薛仁雅，女扮男裝貼身隨行，挑戰一段危險又迷人的追逐愛情。

《我的有罪之人》改編自 Kakao Page 人氣網路小說與網漫《為什麼不知道我是女生》，故事講述性格狂傲目中無人的財閥三世「尹以俊」（任時完 飾）被指認為殺人嫌疑犯，為了查明真相，特種部隊出身的刑警「姜在熙」（薛仁雅 飾）女扮男裝擔任尹以俊的私人秘書兼保鑣，展開貼身監視的驚悚羅曼史。



在公開的劇照中，兩人的形象對比極其吸睛：任時完身穿極具誘惑力的酒紅西裝，嘴角帶著一抹從容卻危險的微笑，散發出優雅與霸氣兼具的財閥氣場。 薛仁雅則以一身低調簡約的西裝配上俐落短髮亮相，眼神銳利且充滿力量感，展現出強悍而溫柔的魅力。





製作組透露，任時完與薛仁雅為了完美還原漫畫角色，從髮型到服裝細節都親自參與討論，投入了極大熱情。 兩人不僅在外型上高度適配，隨處可見的「大膽變身」更將成為本劇的一大看點！

《我的有罪之人》由執導過 ENA《你的味道》的朴丹熙導演與文水晶編劇聯手打造，製作則由 CJ ENM Studios 與 Pitapat Studios 擔綱，預計於 2026 年下半年首播。

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