防彈少年團 RM 疑街頭違規！遭日媒爆禁菸區吸菸、菸蒂扔地上，警衛上前制止

韓國天團防彈少年團（BTS）的隊長RM最近在日本捲入爭議，被日媒拍到疑似在禁菸區吸菸，甚至還亂丟菸蒂。

根據日本媒體《週刊文春》22日報導，RM近日在東京澀谷一帶與友人聚會喝酒，結束後轉往其他地方續攤的過程中，被捕捉到直接在路邊抽菸的畫面。 報導指出，RM在居酒屋和酒吧之間移動時，多次在街上抽菸，部份畫面還被拍成照片。



日本法規規定，除了指定吸菸區之外，戶外全面禁菸，也有設置專門的吸菸空間。 但該媒體指稱，RM不僅在路邊抽，甚至在大樓內走廊等貼有禁菸標示的地方也照抽不誤。 報導還提到，現場有警衛親眼目睹，直接上前口頭勸導。 甚至還有說法指出，RM把菸蒂直接丟在地上。



消息傳開後日本粉絲的反應也相當兩極。 有人批評「公共場所的禮儀真的不太行」，但也有粉絲緩頰「可能只是文化差異造成的誤會」、「這畢竟是私人行為」。

截至目前，RM所屬的經紀公司HYBE尚未針對此事做出任何回應。 防彈少年團才剛在17、18日於日本東京巨蛋舉辦完世界巡迴演唱會。

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