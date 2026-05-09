劉在錫真的當導演了！光片名就超瘋《我決定奪回被弟弟搶走的女人》讀本現場笑翻曝光

【影片】綜藝《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）劉在錫導演的短劇出道作《我決定奪回被弟弟搶走的女人》公開讀本現場，等一下？好像有哪裡怪怪的！？

將於今天播出的 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢？》中，將揭開由演員金錫勛、金成均、許卿煥、鄭埻夏參與演出的短篇劇《我決定奪回被弟弟搶走的女人》製作幕後花絮。



《我決定奪回被弟弟搶走的女人》是由劉在錫親自執導、HAHA 擔任編劇、朱宇宰擔任副導演攜手打造的全新作品。光看片名就相當強烈，預告將展開一段高刺激、讓人腎上腺素飆升的劇情，因此從製作階段起就備受期待。



在最近進行的劇本讀本（台詞排練）中，資深的實力派演員金錫勛與金成均一度因為破格設定與直白台詞而短暫「回到現實」，但隨後立刻展現專業投入感，獲得劉導演的大力稱讚。金成均飾演被慾望吞噬的角色，金錫勛則飾演磨刀霍霍準備復仇的人物，兩人打造出緊張感十足的對立關係。



被選為作品女主角、挑戰突破性女裝造型的許卿煥，化身充滿魅力的女性角色「許仁玉」，氣場壓制全場。至於一人分飾多角的鄭埻夏，也展現了寬廣的演技光譜，精準擊中劉在錫導演的喜好。



MBC《玩什麼好呢？》連續在4月與5月拿下綜藝節目品牌評價第一名，創下亮眼成績。包括劉在錫（第1名）、HAHA（第2名）、許卿煥（第4名）、朱宇宰（第7名）等出演成員，全都進入綜藝人品牌評價 TOP10，再次證明節目的超高人氣與影響力。

劇本讀本現場將於9日晚間6點25分播出的《玩什麼好呢？》中公開，Viu也會每週上架最新集數。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞