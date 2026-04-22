忍痛唱完東京公演！BTS J-Hope巡演中接外婆過世噩耗，腫臉淚崩：是她把我養大

BTS防彈少年團成員J-Hope在日本巡演期間，傳出外婆過世的悲痛消息，消息曝光後讓大批粉絲心疼不已。 雖然承受著失去至親的傷痛，J-Hope仍敬業完成東京巨蛋的演出，直到演出結束後才對外透露這個令人鼻酸的事實。

日前，J-Hope在自己的SNS上發文，寫下「BTS WORLD TOUR ARIRANG TOKYO」，並分享多張東京巨蛋演唱會的幕前幕後照片。 其中一張自拍照引起粉絲注意，照片中的J-Hope眼眶泛紅、淚水在眼眶裡打轉，讓大家看了超級不捨。



原來就在日本巡演剛開始的時候，J-Hope接到了外婆去世的消息。 他後來在演唱會現場坦言：「一到日本，就聽到從小把我帶大的外婆過世了。」他說當下真的又驚訝又慌張，完全不知道該怎麼辦。 儘管突然面臨家人離世的打擊，J-Hope還是把跟粉絲的約定放在第一位，咬牙站上舞台。 他也特別感謝團員們，表示「跟成員們一起度過的時間、一起準備表演的過程中，才慢慢讓心情平復下來」。



在舞台上，J-Hope也流露出對外婆滿滿的愛。 他說：「外婆不僅以我為榮，連其他成員們也一直讓她感到很驕傲。 如果外婆今天在天上看到這場演出，一定會很開心的。」這段話讓現場的粉絲瞬間淚崩，東京巨蛋陷入一片淚海。儘管內心充滿悲傷，J-Hope全程還是保持笑容，甚至反過來安慰粉絲說：「謝謝ARMY們讓這場演出變得更有意義，我沒事。」展現出超專業的一面。

此外，BTS這次的世界巡演從高陽出發，結束日本場次後，將於本月25日起展開北美巡演，繼續帶來精彩的演出。

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