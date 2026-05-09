勞模！李熙俊加盟《MOVING 異能2》！黑要員角色曝光，戲約一路排到明年

白納謙演技派男星李熙俊演藝事業大爆發！據韓媒《SPOTV NEWS》報導，李熙俊確定加入Disney+人氣影集《MOVING 異能》第二季的拍攝，將飾演過去其中一名「黑色要員」，消息一出立刻引發劇迷熱烈討論。

李熙俊最近可說是忙到不行。 他目前在ENA夯劇《稻草人》中飾演檢察官車恃穎，這個角色表面溫和，骨子裡卻冷酷無情，跟朴海秀的飾演姜泰柱展開雙人對決，兩人飆戲張力十足，也帶動收視率一路狂飆。

《稻草人》第一集收視率2.9%，之後每一集都往上衝，第六集直接飆到7.4%，創下自身最高紀錄，還拿下所有頻道同時段收視冠軍！不僅如此，這個數字還超越了ENA月火劇過往最高收視《善良女子白世美》的7.2%，僅次於《非常律師禹英禑》，榮登ENA頻道史上收視第二高的戲劇。

其實李熙俊去年才在Netflix《惡緣》中展現精湛演技，他自己執導的作品《矩形、三角形》也獲得不少好評。 接下來他的片單更是滿滿滿，包括《蜜兼職》、《The Koreans》等作品等著跟大家見面，現在又加上《MOVING 異能2》，今年一整年粉絲絕對們不怕劇荒啦！

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