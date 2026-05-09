BTS 堪称「K-Pop外交官」的影响力！从霸榜Billboard到参访总统府，5万人挤爆广场迎接

根据美国 Billboard 公布的最新榜单（5月9日榜单）显示，BTS 正规5辑《ARIRANG》的主打歌〈SWIM〉在「Global（Ex-US）」与「Global 200」分别拿下第2名。该曲已连续6周稳居两大榜单上位圈，专辑中的多首收录曲也一同进榜，展现整张专辑持续受到大众喜爱的稳定热度。

专辑本身也持续缔造佳绩。《ARIRANG》（阿里郎）登上「Billboard 200」第5名，已连续6周维持在上位圈，而〈SWIM〉也连续6周进入「Hot 100」。无论在销量、串流或广播指标方面，都展现平均且稳定的成绩。



这样的成果也与世界巡演热潮相互呼应。BTS 目前正在进行「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」，於北美12座城市举办共31场演出。每到一地都吸引大批观众，也展现横跨地区的文化影响力。



尤其在Mexico City（墨西哥城），更出现象徵性的画面。BTS 於6日（当地时间）在位於墨西哥市的总统办公室，与总统Claudia Sheinbaum（克劳迪娅・辛鲍姆）进行正式会面。此次会面是在总统邀请下促成，约进行40分钟。墨西哥政府更以「贵宾访客」规格接待，并颁发纪念牌。

之后成员们还与总统一同登上总统府阳台，向聚集在索卡洛广场约5万名市民问候。当地粉丝以热烈欢呼迎接他们，成员们则用西班牙语致谢回应。







墨西哥总统表示：「BTS 的音乐传达了友情、和平与爱的讯息。」在会面结束后，她也透过 SNS 发表正面回应。当地主要媒体同样大篇幅报导此次会面与现场盛况。



经济效益也相当惊人。墨西哥市商工会预估，此次演唱会将带来约1亿750万美元（约 1557 亿韩元，或约新台币 33 亿元）的经济效益。实际上，连续3天的演唱会也早就全数售罄，再度证明 BTS 的超强票房号召力。





串流数据同样展现影响力。根据全球音源平台 Spotify 统计，墨西哥是 K-POP 消费排名第5的国家，而 BTS 则是当地串流次数最高的艺人。主要专辑与歌曲几乎都名列前茅，再次确认他们在市场中的压倒性存在感。

就像这样，BTS 不只在 Billboard 榜单上持续缔造佳绩，更透过巡演带动文化影响力与经济效益，再次巩固身为全球顶级艺人的地位。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻