泳勳、Luda、金桐俊深陷「跨時空三角戀」！漫改劇《Love WiFi-宮》下半年公開，神秘螺鈿櫃連線古今

又一部讓人心癢難耐的穿越劇要來了！由 THE BOYZ 泳勳、宇宙少女 LUDA 及帝國之子（ZE:A）金桐俊 領銜主演的全新漫改劇 《Love WiFi-宮》，確定將於 2026 下半年正式空降。 這部作品打破傳統，同步推出電影、短劇及中長度劇集三種版本，誓要全方位攻佔劇迷的視線！

《Love WiFi-宮》改編自 2023 年連載的人氣同名網漫，講述生活在現代、為了生活發愁的網漫作家，意外透過母親留下的神祕螺鈿櫃，連線到生活在古代的宮女。 兩人跨越時空的對話，交織出一段既奇妙又浪漫的羅曼史。



泳勳飾演生計落魄的網漫作家「太風」（音）。 他本想把螺鈿櫃另一端的宮女當成創作素材，為此不惜擔任她的戀愛導師，但隨著對話深入，他卻發現自己的感情產生了變化。



Luda飾演賤民出身的「至密內人」（貼身侍候王與王妃的宮女）「素香」，終極目標是「上位」成為後宮，每日熱衷於打扮外貌與學習愛情，通過父親留下的螺鈿櫃與未來的太風溝通。



金桐俊飾演冷酷的國王「李徽」（音），與兩人形成三角關係。 李徽年紀輕輕就登上王位，因疲於權力鬥爭而關閉了心扉，卻逐漸被積極且充滿活力的素香所吸引。



目前《Love WiFi-宮》已完成所有拍攝，正在進行後期製作，將通過短影音平台KITZ的 Premium 系列首播。

短影音平台 KITZ 持續推出由 K-pop 藝人主演的作品，繼上半年推出由NCT Jeno、渽民主演的《Wind Up》後，又接連公開VERIVERY岡旻主演的《Jump Boy LIVE》、FIFTY FIFTY主演的《放學後退魔社》、CRAVITY成員刑準主演的互動式短劇《Kill the Romeo》，儼然已成為 K-pop 粉絲追劇的首選陣地。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞