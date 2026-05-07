墨西哥總統親自歡迎BTS到來！成員們站上總統府陽台直播畫面曝光，現場尖叫聲炸裂

BTS 防彈少年團現身墨西哥國家宮（國立宮殿）陽台，與墨西哥總統 Claudia Sheinbaum（克勞迪婭·辛鮑姆）一同亮相，引發熱烈關注。

BTS 為了 7 日（當地時間）於 墨西哥城 舉行的演唱會，在總統府正式邀請下，與墨西哥總統會面。



稍早，墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 在例行記者會「Mañanera」中表示，BTS 將造訪總統府，並預計開放總統府陽台與市民打招呼。據悉，BTS 與墨西哥總統進行了約 40 分鐘的會談。之後，當 BTS 現身陽台時，現場立刻響起墨西哥粉絲的熱烈歡呼聲。





該畫面也透過墨西哥新聞台 NMás 等多家媒體進行直播。直播字幕更打上「BTS 現身國家宮陽台」，可見當地的關注度相當火熱。

BTS 成員們在陽台上向墨西哥粉絲揮手、送上飛吻致意，還拿出手機拍攝擠滿廣場的粉絲們，紀念這歷史性的一刻。接著成員 RM 與 V 拿起麥克風，以西班牙語向粉絲 ARMY 問候，再度掀起全場歡呼。



此次造訪墨西哥，在經濟層面也備受期待。根據所屬公司 BigHit Music 表示，墨西哥城商會推估，這次演唱會將帶來約 1 億 750 萬美元（約 1557 億韓元，或約新台幣 33 億元）的經濟效益。

另一方面，BTS 將於 7 日及 9～10 日，一連三天登上 Estadio GNP Seguros 體育場舉辦演出。三場演唱會門票，早在開賣後就迅速售罄了。

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