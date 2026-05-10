洪錫天的寶石盒選男人眼光太準啦！李彩玟、金載原如今雙雙晉升韓劇大勢年下男神

【影片】誰還記得《洪錫天的寶石盒》當初這集真的超養眼！現在回頭看更忍不住感嘆：「洪錫天選男人的眼光也太準了吧！」

當時還是以 Netflix《名校的階梯》宣傳活動登上節目的新生代演員「李彩玟」與「金載原」，如今居然雙雙晉升韓劇圈最受矚目的「年下男神代表」，而且最誇張的是，兩人不只顏值高，還都擁有超過187公分的模特兒身材！



▼回看2024年《洪錫天的寶石盒》這一期節目，真的是好有趣喔，根本像在看兩位「爆紅前的原石男神」



李彩玟：從暴君到純情食客，與潤娥譜出宮廷戀曲



他在《暴君的廚師》劇中飾演擁有「絕對味覺」的暴君「燕熙君李獻」，角色設定又瘋又危險，但李彩玟卻演出了那種帶著孤獨感的壓迫魅力。尤其面對潤娥飾演的延志永時，那種從警戒、試探，到逐漸被料理與人心融化的情感變化，真的讓觀眾越看越陷進去。兩人的對手戲不只氛圍感超強，連眼神戲都很有張力，李彩玟也因此爆紅，讓更多人看見他的魅力！





金載原：理性至上的原則主義者，直進守護金高銀



他在《柔美的細胞小將3》飾演的申馴鹿表面理性毒舌，但卻在發覺自己心意之後，默默守護柔美的直進年下男。尤其是他和金高銀的 CP 感真的太自然了，那種成熟姐姐×堅定年下男的組合，讓不少觀眾直接淪陷其中。最讓人心動的是，申馴鹿雖然原則感超重，卻願意為了柔美一次次打破自己的規矩，那種「我只屬於你一人」的安全感，真的太迷人啦～！！！





從《寶石盒》走出的男神之路

回想起兩人在《洪錫天的寶石盒》時，李彩玟＆金載原那青澀害羞的笑容，略帶木訥卻真誠的模樣，再到現在兩人在劇中獨當一面、與前輩女神大談戀愛的超強 CP 感，真的不得不佩服節目組（應該說是洪錫天XD）的眼光！

這兩位從「名校」走出的男神，一個在古代宮廷展現絕對味覺，一個在現代都市展現絕對守護。如果你還沒感受過這兩位年下男神的魅力，趕快把《暴君的廚師》和《柔美的細胞小將 3》追起來吧！

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