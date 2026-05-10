洪锡天的宝石盒选男人眼光太准啦！李彩玟、金载原如今双双晋升韩剧大势年下男神

【影片】谁还记得《洪锡天的宝石盒》当初这集真的超养眼！现在回头看更忍不住感叹：「洪锡天选男人的眼光也太准了吧！」

当时还是以 Netflix《名校的阶梯》宣传活动登上节目的新生代演员「李彩玟」与「金载原」，如今居然双双晋升韩剧圈最受瞩目的「年下男神代表」，而且最夸张的是，两人不只颜值高，还都拥有超过187公分的模特儿身材！



▼回看2024年《洪锡天的宝石盒》这一期节目，真的是好有趣喔，根本像在看两位「爆红前的原石男神」



李彩玟：从暴君到纯情食客，与润娥谱出宫廷恋曲



他在《暴君的厨师》剧中饰演拥有「绝对味觉」的暴君「燕熙君李献」，角色设定又疯又危险，但李彩玟却演出了那种带著孤独感的压迫魅力。尤其面对润娥饰演的延志永时，那种从警戒、试探，到逐渐被料理与人心融化的情感变化，真的让观众越看越陷进去。两人的对手戏不只氛围感超强，连眼神戏都很有张力，李彩玟也因此爆红，让更多人看见他的魅力！





金载原：理性至上的原则主义者，直进守护金高银



他在《柔美的细胞小将3》饰演的申驯鹿表面理性毒舌，但却在发觉自己心意之后，默默守护柔美的直进年下男。尤其是他和金高银的 CP 感真的太自然了，那种成熟姐姐×坚定年下男的组合，让不少观众直接沦陷其中。最让人心动的是，申驯鹿虽然原则感超重，却愿意为了柔美一次次打破自己的规矩，那种「我只属於你一人」的安全感，真的太迷人啦～！！！





从《宝石盒》走出的男神之路

回想起两人在《洪锡天的宝石盒》时，李彩玟＆金载原那青涩害羞的笑容，略带木讷却真诚的模样，再到现在两人在剧中独当一面、与前辈女神大谈恋爱的超强 CP 感，真的不得不佩服节目组（应该说是洪锡天XD）的眼光！

这两位从「名校」走出的男神，一个在古代宫廷展现绝对味觉，一个在现代都市展现绝对守护。如果你还没感受过这两位年下男神的魅力，赶快把《暴君的厨师》和《柔美的细胞小将 3》追起来吧！

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