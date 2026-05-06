真的要說再見了…《柔美的細胞小將》系列正式落幕！5年旅程畫下句點，金高銀深情告白柔美：謝謝你陪我這麼久

《柔美的細胞小將3》在4日播出大結局，很多人應該都是從第一季一路追過來的吧！

《柔美的細胞小將》從真人結合3D動畫的設定開始，到柔美的日常、愛情和成長，看似平凡卻每一段都超有共鳴，時而心動、時而爆笑、時而心酸。從2021第一季、2022第二季，到2026終於等到第三季，真的會有種「陪她一起走了很久」的感覺，也難怪會變成大家心中的經典。



而柔美之所以這麼讓人喜歡，真的離不開金高銀。那些很日常的情緒被她演得太真實，真實到會讓人覺得「這根本就是我吧」。你會跟著她一起愛、一起糾結、再一起慢慢成長，最後不知不覺，就一路為她應援到最後。

隨著最終回播出，金高銀也分享了終映感言。她表示，《柔美的細胞小將》能夠走到第三季完結，全都是因為觀眾們的關心與愛。對她來說，能夠長時間詮釋同一個角色，是一段非常特別又珍貴的經歷，而能以「柔美」陪伴大家走完整個系列，更讓她覺得意義深刻。



她也提到，這部作品某種程度上就像開啟了她的30代，也像是演員人生的第二個篇章。一路走來收到滿滿的愛與支持，真的多到無法用言語形容；而因為她自己也很愛柔美，所以看到這個角色被大家喜歡，也覺得特別幸福。



最後，她溫柔地向柔美說再見「柔美不管遇到什麼事，一定都能好好撐過去，然後繼續成長吧。希望她能和心愛的人幸福生活，也要記得照顧自己。柔美啊，再見了，謝謝你陪我這麼久。」



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