ISTP理性腦開張！朱宇宰戀愛相談所爆紅，超直白開嗆：異性友人的界線，交往第一天就要畫清楚

模特兒出身的朱宇宰最近在YouTube頻道「今天的朱宇宰」開設戀愛煩惱相談所，以ISTP人格的理性視角，為網友解答各種感情、人際關係與生活難題，意外獲得熱烈迴響。

在最近上架的影片中，朱宇宰針對戀愛中異性好友的界線、約會時一直滑手機、因刺青而分手等話題，給出非常直白又現實的建議。 他認為單身時跟異性朋友怎麼相處都沒差，但一旦開始談戀愛，就應該要對另一半有基本禮貌，主動減少跟異性朋友的聯絡，朋友們也要懂得尊重對方正在交往的事實，這樣彼此才會輕鬆。 至於怎麼切斷無感異性的聯絡，他說這需要反覆練習，慢慢減低自己的罪惡感。

有粉絲苦惱約會時男友一直看手機，朱宇宰說這不一定是不愛的表現，比較像是個人習慣的差異。 他分析有些人需要一直看著彼此來確認愛意，有些人則需要各自獨處的空間，如果兩個人的需求真的對不上，那分開走或許才是對彼此幸福的選擇。



談到因為刺青而分手的案例，朱宇宰覺得刺青是個人自由，但討厭刺青也是個人自由，前任表面上接受、後來卻拿這個當理由爭執，比較像是變心了、拿刺青來當藉口。 他建議與其勉強磨合，不如找一個價值觀相近的人，才是最和平的方式。

對於不敢開口說話、怕深度對話的人，朱宇宰說不用一開始就聊很沉重的話題，從輕鬆的小事開始就好，而且有時候關係能走得久，反而不是因為聊得多深，而是從很日常的互動中慢慢累積。 他還鼓勵一位因為不敢按巴士下車鈴而自責的學生說，這種事每個人都會遇到，把它當成是訓練生存本能的一種經驗就好。



節目中也聊到自由工作者面對AI衝擊、工作變少的現實，朱宇宰說與其一直抱怨，不如試著改變態度、主動找出新的出路。 至於有人抱怨男友永遠只穿小一號的衣服，他笑說要等到對方自己意識到問題才有用，因為了解自己的身體才是時尚的開始。



最後朱宇宰總結，隨著年紀增長，學會把別人的事跟自己分開想很重要，每個人都在自己的經驗中慢慢成長。

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