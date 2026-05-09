沒啥宣傳照樣紅！《稻草人》收視默默飆破8% ，網驚：這才是真正黑馬

ENA月火劇《稻草人》真的停不下來！第6集收視率再度刷新自身紀錄，全國平均7.4%、最高飆到8.3%，不僅穩坐同時段冠軍，連2049目標收視率也衝到3.0%，人氣爆棚。

這一集劇情大反轉，讓劇迷看得心驚膽跳。 朴海秀飾演的姜泰柱本來把李起範（宋健僖 飾）和哥哥李起煥（丁文晟 飾）都列為嫌疑人，沒想到李起範竟然被非法逮捕、關押甚至暴力脅迫，最後做出假自白。 更讓姜泰柱崩潰的是——幕後指使者竟然是他一直以來信任的車恃穎（李熙俊 飾）！兩人為此直接開打，姜泰柱氣到要求放人。

另一方面，郭善英飾演的徐志媛也沒閒著。 她從受害倖存者朴愛淑那邊得到線索，一路追查到了「豬茶館」的火柴盒，最後終於找到關鍵人物——林錫萬（白承桓 飾）。 原來這個人不僅是李起範被抓時的唯一目擊者，還是把那把惹禍的包包放到書店的傢伙！



就在林錫萬答應幫忙作證、還李起範清白的時候，姜泰柱突然想起妹妹說過的一句話：「那個犯人，有一隻腳是跛的。」他低頭一看——林錫萬走路的樣子，真的在跛腳！再加上他工作的廢鐵場到處都是金屬工具、全身汗流浹背，完全符合之前放射線同位素檢測推斷的「犯人可能是金屬作業環境下的勞動者」這個線索。林錫萬發現自己被盯上後，露出了一抹詭異的微笑，讓姜泰柱和所有觀眾瞬間雞皮疙瘩掉滿地。



隨著新嫌疑人浮出檯面，這部劇的懸疑張力已經拉到最高點，劇迷紛紛驚呼：「每集都在反轉！」「那個笑容太讓人毛骨悚然了啦！」 作為觀眾，只需緊跟Viu，即可零距離感受這部神劇！

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