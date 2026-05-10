【K社韓國小百科】可怕！「金素英配方」網路瘋傳！韓國再爆女下藥迷昏約會男偷錢，冷血狡辯全網發寒

韓國一名20多歲的女性涉嫌透過婚友社或朋友介紹認識男性，然後在汽車旅館等地方用安眠藥把人迷昏，再趁機轉走對方戶頭裡的錢，一共得手超過4890萬（韓幣，下同/約合新台幣115萬）。 目前這名女子已經被警方逮捕。

這名27歲的高姓女子，日前京畿道議政府市一處住宅，跟同居一個月的30多歲男子吃飯時，偷偷在對方食物裡下藥，等人昏睡後，從他帳戶轉走約990萬。 男子醒來後覺得不對勁，趕緊報警。 警方到場後對男子進行尿液檢驗，結果驗出安眠藥成分。 這種藥是用來治療失眠跟焦慮的，但如果過量使用，可能會昏迷甚至死亡。 警方23日淩晨緊急逮捕了高姓女子。

不查還好，一查發現事情大條了！早在前兩日就有一名30多歲男子報案，說他在首爾龍山區跟高姓女子吃完飯後突然昏睡，醒來發現帳戶被轉走約2000萬。 當時現場還找到多顆疑似精神科藥物，警方已經送去化驗。另外，去年12月和今年2月，高姓女子還在首爾陽川區用同樣手法，分別從30多歲跟20多歲男性身上偷走1500萬跟400萬。 目前知道的受害者總共4人，被偷金額加起來高達4890萬。 高姓女子把這些錢拿去買自己的東西。 警方還在追查有沒有更多人受害。



這群受害男性全都是透過婚友社或朋友介紹認識高姓女子的。 警方懷疑她從一開始就鎖定目標要騙財，正在深入調查犯案動機跟手法，還有沒有共犯。 不過高姓女子全盤否認，辯稱「是男生自己吃的藥，也是自願把錢給我的」。

警方也發現，這名高姓女子的手法，跟之前「江北汽車旅館連鎖殺人犯」金素英簡直一模一樣。 21歲的金素英從去年12月到今年2月，用摻藥的飲料迷昏6名男性，其中2人死亡，其他人被偷錢，用的就是苯二氮平類安眠藥。 而且兩個人都聲稱是「自己在醫院因為恐慌症拿到的藥」。



可怕的是網路上現在居然到處在流傳所謂的「金素英配方」，很多人公開在社群平台X上問「哪裡找得到配方」，還有人會回答。 部份貼文點閱率甚至高達幾十萬。 雖然這類藥物一定要醫師處方，但在Telegram等加密通訊軟體或部份海外直購網站上，還是有賣家宣稱可以躲過海關檢查，把藥偽裝成一般營養品寄到家中。

專家呼籲，政府應該嚴格管制SNS跟海外直購網站上這些可能被用來模仿犯罪的內容，徹底切斷處方安眠藥非法流通的管道，否則類似案件只會越來越多。

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