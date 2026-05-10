【K社韩国小百科】可怕！「金素英配方」网路疯传！韩国再爆女下药迷昏约会男偷钱，冷血狡辩全网发寒

韩国一名20多岁的女性涉嫌透过婚友社或朋友介绍认识男性，然后在汽车旅馆等地方用安眠药把人迷昏，再趁机转走对方户头里的钱，一共得手超过4890万（韩币，下同/约合新台币115万）。 目前这名女子已经被警方逮捕。

这名27岁的高姓女子，日前京畿道议政府市一处住宅，跟同居一个月的30多岁男子吃饭时，偷偷在对方食物里下药，等人昏睡后，从他帐户转走约990万。 男子醒来后觉得不对劲，赶紧报警。 警方到场后对男子进行尿液检验，结果验出安眠药成分。 这种药是用来治疗失眠跟焦虑的，但如果过量使用，可能会昏迷甚至死亡。 警方23日淩晨紧急逮捕了高姓女子。

不查还好，一查发现事情大条了！早在前两日就有一名30多岁男子报案，说他在首尔龙山区跟高姓女子吃完饭后突然昏睡，醒来发现帐户被转走约2000万。 当时现场还找到多颗疑似精神科药物，警方已经送去化验。另外，去年12月和今年2月，高姓女子还在首尔阳川区用同样手法，分别从30多岁跟20多岁男性身上偷走1500万跟400万。 目前知道的受害者总共4人，被偷金额加起来高达4890万。 高姓女子把这些钱拿去买自己的东西。 警方还在追查有没有更多人受害。



这群受害男性全都是透过婚友社或朋友介绍认识高姓女子的。 警方怀疑她从一开始就锁定目标要骗财，正在深入调查犯案动机跟手法，还有没有共犯。 不过高姓女子全盘否认，辩称「是男生自己吃的药，也是自愿把钱给我的」。

警方也发现，这名高姓女子的手法，跟之前「江北汽车旅馆连锁杀人犯」金素英简直一模一样。 21岁的金素英从去年12月到今年2月，用掺药的饮料迷昏6名男性，其中2人死亡，其他人被偷钱，用的就是苯二氮平类安眠药。 而且两个人都声称是「自己在医院因为恐慌症拿到的药」。



可怕的是网路上现在居然到处在流传所谓的「金素英配方」，很多人公开在社群平台X上问「哪里找得到配方」，还有人会回答。 部份贴文点阅率甚至高达几十万。 虽然这类药物一定要医师处方，但在Telegram等加密通讯软体或部份海外直购网站上，还是有卖家宣称可以躲过海关检查，把药伪装成一般营养品寄到家中。

专家呼吁，政府应该严格管制SNS跟海外直购网站上这些可能被用来模仿犯罪的内容，彻底切断处方安眠药非法流通的管道，否则类似案件只会越来越多。

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