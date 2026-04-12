求放過！韓國性別揭曉風潮入侵連鎖冰淇淋店！第一線員工淚訴，網友也怒了：去專賣店好了

國外近來超流行「性別揭曉派對」（Gender Reveal），很多準爸媽為了分享懷孕喜訊，會用各種創意方式公佈寶寶是男是女。 不過最近這股風潮在韓國流行之際，卻燒到連鎖冰淇淋 店，讓第一線店員累到懷疑人生，紛紛上網抱怨：「拜託，不要把你們的喜悅建立在我們的痛苦上！」

知名冰淇淋 連鎖品牌「31冰淇淋 」（Baskin Robbins）成為這場風潮下的受害者。 許多客人為了辦性別揭曉，特別訂製冰淇淋 ，要求依照寶寶性別選顏色——男生用藍色、女生用粉色。 但問題是，很多人的要求已經遠遠超出正常點餐範圍。



店員在社群平台上大吐苦水，說這些「客製化訂單」根本是體力與耐心的雙重考驗。 有人爆料，網路上甚至流傳所謂的「訂購攻略」，內容包括：冰淇淋 要一層一層橫向堆疊、指定特定口味的顏色區塊、上層要完全蓋住不讓顏色外露，還要求把冰淇淋 挖平、不能沾到蓋子......

一位店員無奈表示：「有人叫我把某種口味裡面的藍色部份一顆一顆挑出來，也有人要我專門挖『彩虹雪貝』的紅色部份...... 聽到真的會瞬間火大！」他更直接開嗆：「拜託這種性別揭曉的單，不要來連鎖店為難店員，去專門做客製化蛋糕的店好嗎？」



消息傳開後，網友也幾乎一面倒開罵：「人家打工已經很累了，還這樣整人」、「做一兩次是客氣，結果客人當成應該的」、「就是主角病發作，又捨不得花錢去專門店」。 還有人感嘆：「這種自私行為越來越多，只會讓社會對結婚生子的族群更沒好感。」

一場原本應該充滿祝福的喜事，卻變成基層員工的惡夢。 不少人呼籲，準爸媽在開心慶祝的同時，也該想想服務人員的辛苦，別讓喜悅變質成「奧客行為」！

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