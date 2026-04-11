【K社韓國小百科】杜拜巧克力過時了！韓國爆紅「史瑞克烤肉」正夯，這麼吃才是神吃法

最近韓國的美食流行真的更新換代超級快！之前紅遍MZ世代、人人都在吃的「杜拜軟糯曲奇」、「春白菜拌飯」、「上海黃油蛋糕」這些話題美食，現在已經不夠看了。 最近又有一款新的爆紅美食強勢崛起，就是這個外觀超吸睛的「史瑞克烤肉」！

所謂的「史瑞克烤肉」，其實就是把生山葵放在牛肉上面一起烤來吃，因為山葵烤過之後呈現鮮豔的綠色，看起來就像動畫角色史瑞克的顏色，所以才被取了這個可愛的名字。

這款吃法之所以會爆紅，是因為被譽為「肉品博士」的廚師尹南魯在節目上推薦後，在社群媒體上瞬間引發熱烈討論，成功抓住喜歡視覺衝擊和新奇口感的年輕人的胃。 去年11月，尹廚師在E頻道的《Set For You》節目中，介紹了不同部位的肉品特性與獨特的料理方式，當時他就展現了這種顛覆想像的創意吃法，剛好就跟現在這波「史瑞克烤肉」的熱潮不謀而合。



고기위에 [와사비] 를 올려 드시는걸

좋아 하시나요?

곁들이시는 다른 것이 있으신가욧. pic.twitter.com/FP1ltUFQ1d — Mr.Rosemary (@routermanager77) January 28, 2026

在節目中，尹廚師現場示範了烤肉「作品」，讓大家第一次認識到這個看起來有點陌生的「烤山葵」。 他解釋說：「山葵經過火烤之後，原本嗆辣粗駭的味道會變得柔和，口感會變得像酪梨一樣滑順。」當他將烤好的山葵放在牛肉上一口咬下，在場的來賓都驚呼連連，直說：「這不是在吃肉，簡直像是在吃一件藝術品！」



고기 드실때 이렇게 한번 해보세요.

(저장 필수!!)



• 와사비를 고기와 함께 굽는다.



• 와사비를 참기름에 풀어서 먹는다. pic.twitter.com/BngS93aOCD — 시마이 (@KyleKim84) January 16, 2026

尹廚師也強調，雖然「史瑞克烤肉」因為外觀搶眼而爆紅，但真正重要的還是「對肉品本身的了解」。 他在節目中詳細說明了牛里肌肉和里肌邊肉的差別，還透露如果遇到油脂較豐富的部位，像是霜降肉，就可以搭配帶點酸甜味的配菜來平衡口感。

除此之外，他還推薦了一種獨特的沾醬吃法，就是把山葵直接拌進麻油裡，拿肉來沾著吃。 他解釋說，麻油的香氣可以完美包裹住山葵的嗆辣，兩者融合在一起會創造出最和諧的滋味。

如果你也是喜歡嚐鮮、對美食流行很敏感的人，不妨今天晚上就跟著尹南魯廚師的建議，試試看自己動手烤一份「史瑞克烤肉」，感受一下這股綠色風潮的魅力吧！

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