没啥宣传照样红！《稻草人》收视默默飙破8% ，网惊：这才是真正黑马

ENA月火剧《稻草人》真的停不下来！第6集收视率再度刷新自身纪录，全国平均7.4%、最高飙到8.3%，不仅稳坐同时段冠军，连2049目标收视率也冲到3.0%，人气爆棚。

这一集剧情大反转，让剧迷看得心惊胆跳。 朴海秀饰演的姜泰柱本来把李起范（宋健僖 饰）和哥哥李起焕（丁文晟 饰）都列为嫌疑人，没想到李起范竟然被非法逮捕、关押甚至暴力胁迫，最后做出假自白。 更让姜泰柱崩溃的是——幕后指使者竟然是他一直以来信任的车恃颖（李熙俊 饰）！两人为此直接开打，姜泰柱气到要求放人。

另一方面，郭善英饰演的徐志媛也没闲著。 她从受害幸存者朴爱淑那边得到线索，一路追查到了「猪茶馆」的火柴盒，最后终於找到关键人物——林锡万（白承桓 饰）。 原来这个人不仅是李起范被抓时的唯一目击者，还是把那把惹祸的包包放到书店的家伙！



就在林锡万答应帮忙作证、还李起范清白的时候，姜泰柱突然想起妹妹说过的一句话：「那个犯人，有一只脚是跛的。」他低头一看——林锡万走路的样子，真的在跛脚！再加上他工作的废铁场到处都是金属工具、全身汗流浃背，完全符合之前放射线同位素检测推断的「犯人可能是金属作业环境下的劳动者」这个线索。林锡万发现自己被盯上后，露出了一抹诡异的微笑，让姜泰柱和所有观众瞬间鸡皮疙瘩掉满地。



随著新嫌疑人浮出台面，这部剧的悬疑张力已经拉到最高点，剧迷纷纷惊呼：「每集都在反转！」「那个笑容太让人毛骨悚然了啦！」 作为观众，只需紧跟Viu，即可零距离感受这部神剧！

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