李光洙變身瘋狂反派登場！Disney+《賭金》狠度全面升級，狂追朴寶英、對金聖喆也下狠手

李光洙這次在Disney+犯罪驚悚劇《賭金》真的超級壞欸！

《賭金》講述一名女子意外捲入金條走私組織的混亂局面，逐漸陷入想要獨吞金條的慾望，並在黑暗世界中展開生死搏鬥的故事。劇集集合朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙、李光洙等超豪華卡司，被譽為2026年最值得期待的必追韓劇之一。



劇中，李光洙飾演為了追回消失金條、不惜一切代價展開追殺的組織幹部「朴理事」，在4月29日公開的第1、2集中一登場就氣場全開，存在感超強，完全顛覆以往形象。

朴理事一出場就用充滿怒氣的聲音透過電話逼迫金禧主（朴寶英 飾），為了找回裝有1500億韓元金條的棺材幾近失控。當接到李道慶（李賢旭 飾）來電並提出新交易條件時，他雖然強壓怒火回應，但一掛電話立刻情緒爆發、狠狠跺腳。



更讓人起雞皮疙瘩的是，為了抓住逃跑金禧主，他竟直接攀附在行駛中的車上，用手與額頭猛砸車窗，這段真的好瘋好可怕；之後還跑去醫院威脅道慶，甚至懷疑組織成員張昱（金聖喆 飾）是共犯，直接動刀劃耳，完全是瘋到不行的等級。



而李光洙之前在製作發佈會上也透露，由於劇本並未特別描寫「朴理事」的過去，因此才透過傷疤、「金牙」與飾品來補足角色層次。他更強調金牙是自己提出的想法，而且還是自費製作 XD 只能說這次真的壞到新境界，不只顛覆形象，瘋狂程度甚至比《操控遊戲》時期還要更狠！也讓人忍不住好奇，接下來他還會怎麼耍壞！



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