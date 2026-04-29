《豆豆》濟州島超市照瘋傳！金宇彬、李光洙、都敬秀同框唯獨不見金基邦…新面孔直接卡位？不和傳聞流出...

被稱為「收視保證」的羅暎錫PD，最新力作「豆豆」系列終於有動靜了！最近在濟州島的拍攝現場被民眾捕捉到，讓粉絲們超興奮，難道真的要回歸了嗎？

近期有民眾在濟州島的一家超市裡親眼看到金宇彬、李光洙、都敬秀穿著雨靴在買東西，從中國大陸的微博到韓國各大網路社群都在瘋傳相關照片，這組合一出現，大家立刻嗨起來，對他們的新節目期待值爆表。



不過，眼尖的網友馬上發現一個大問題：照片裡怎麼少了一位熟悉的面孔，卻多了一位有點陌生的人？ 原本的元老班底金基邦不見了，取而代之的YouTuber兼演員的文相勳，他戴著黃色帽子，看起來已經跟其他人打成一片。



雖然文相勳看起來完美融入了團隊，但粉絲之間已經開始出現微妙聲音：「所以是文相勳取代了金基邦的位置嗎？」畢竟從2023年的《種瓜得瓜種豆得豆》，金基邦作為大哥角色表現超搶眼，但接下來的前傳《豆豆飯飯》、《豆豆笑笑》到這次新節目，他都一路缺席。 這群可是演藝圈公認的超級好朋友，金基邦一直沒出現，恐怕不只是檔期問題那麼簡單，已經讓不少人開始懷疑：「該不會是不合吧？」有些網友直接開問：「一句話都不說，元老成員就這樣消失，真的很想知道為什麼」、「會不會是成員之間有什麼不能說的摩擦？」他們明明平常都展現超深厚的友誼，現在卻傳出裂痕說，網路上猜測滿天飛。



本季新節目的概念是在濟州島照顧牲畜。 這群從種田到出國探險樣樣來的成員，這次在濟州島牧場又會鬧出什麼搞笑火花，真的很讓人期待。 但到底最終成員名單是什麼，以及金基邦為何缺席的真相，恐怕只能等節目播出才能見分曉啦！

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