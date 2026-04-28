李光洙《賭金》化身反派黑道，「金牙造型」竟自掏腰包打造！與導演爆笑上演創意之爭，狂喊：是我先想到的

李光洙的「金牙」造型其實早在多個綜藝中就曾曝光，引發不少關注，如今才揭曉原來是為《賭金》角色所打造的設計。他也在製作發布會上分享更多幕後花絮。

Disney+ 最新原創劇集《賭金》講述一名女子意外捲入金條走私組織的混亂局面，逐漸陷入想要獨吞金條的慾望，並在黑暗世界中展開生死搏鬥的故事。27日上午，朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙、李光洙以及導演金成勳也一同出席製作發布會。



李光洙為角色設計的「金牙」造型，在開播前就已透過多個節目曝光，掀起不少話題。他在現場也提到，由於劇本並未特別描寫「朴理事」（幫派「金成部」成員）的過去，因此才透過傷疤、金牙與飾品來補足角色層次。他更強調金牙是自己提出的想法，而且還是自費製作，也讓現場笑聲不斷。



他也笑說，當初是自己向導演提出這些想法，沒想到金牙後來反而成為話題焦點，甚至導演還說那是自己的點子，讓他再度堅定表示「確實是我先想到的」。

對此，導演金成勳也笑著回應：「說是光洙的點子也可以啦，只是怕他到其他地方也這樣講。」他補充，當時李光洙提出「金牙」概念後，他認為一般設計太普通，因此改成像窗框包覆的造型，甚至還畫圖說明，但對方一開始其實沒有完全理解。最後李光洙還笑說如果有機會要公開對話紀錄，並補上一句「比例大概是8比2」，再度逗笑全場。



此外，《賭金》將於4月29日公開首兩集，之後每週推出兩集，總計10集。

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