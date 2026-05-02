《神與律師事務所》今晚大結局！柳演錫崔元英聯手追擊真兇、父子合體同步劍道對決，22年冤案黑手現形！

SBS 熱播金土劇《申二朗法律事務所》今日（2 日）即將迎來最終章！隨著真相大白進入倒數階段，試圖掩蓋 柳演錫 與 崔元英 父子追查真相的幕後黑手終於現形，劇情張力爆表！

昨晚播出的第 15 集中，申二朗（柳演錫 飾）與恢復記憶的亡父申器重（崔元英 飾）展開一場賭上性命的死鬥，只為洗脫長達 22 年的汙名。 當晚收視表現強勁，全韓錄得 7.3%，最高瞬間衝上 8%; 在 20 至 49 歲的主力收視群中，平均收視為 2.2%，最高達 2.49%，成功守住週五收視高標。



（談及劇情）申器重在兒子申二朗的淚水告白下終於恢復記憶。 面對申二朗因曾懷疑父親而表達歉意時，申器重感性回應：「你最終還是相信了爸爸，只要有一個人相信我就足夠了」。 父子兩人百感交集，申器重決心先洗刷「貪汙檢察官」的冤屈，才要正式與家人團聚。



當年的「尹大明老師案」真相終於揭曉，幕後推手正是梁炳一。 尹老師對校園暴力加害者處以退學處分，隨後遭到大量控告，申器重猜測是有人在背後策劃搞垮尹老師。 尹大明目擊加害者父親私下會見檢察官，並設法錄下了對話，將錄音機藏匿地點告訴了唯一信任的申器重。 然而，當申器重前往尋找錄音機時，卻遭遇車禍突然去世。 同一晚，尹老師也被發現燒炭「自盡」。

梁炳一向兒子梁徒境坦承，當年為了在檢察廳生存，不惜將尹老師逼入絕境，但堅稱自己並未殺人。 然而事實更殘酷——梁炳一不僅指使黑幫殺害申器重與尹老師，甚至喪心病狂地在申器重體內注射毒品，一手偽造其貪腐的「證據」。



申二朗根據父親記憶尋獲關鍵錄音機，申器重擔心繼續調查會讓兒子陷入危險，在韓娜賢（李絮 飾）的說服下最終將決定權交給兒子。 同一時間，韓娜賢調查發現，最初報案尹大明事故的人是黑道「四龍會」的成員，而當年瓦解該組織的人，正是申器重檢察官。

就在真相即將揭曉之際，危機突襲！四龍會成員受梁徒境指使奪取錄音機，為了保護父親的靈魂符咒不被燒毀，申二朗交出錄音機，接著請出劍道高手父親「附身」對抗。 在父親靈魂被迫脫離的危急關頭，父子竟如同一體般展現出「同步率 100%」的精湛劍道動作，這記「最後一擊」讓觀眾直呼過癮！



劇集收官之際，韓國觀眾紛紛留言表達支持與不捨：「直到最後一集都維持著緊湊的節奏」、「柳演錫的演技簡直是神靈附體」、「只有16集真的太可惜，敲碗第二季！」

究竟申二朗將如何戳穿梁炳一的謊言？ 這場跨越 22 年的復仇與救贖將如何收場？ 《申二朗法律事務所》 大結局將於今日（2日）晚間 9 點 50 分 播出，香港觀眾可在Viu同步追看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞