魏化儁自爆「寫信離家出走」！曾夢想當2PM型野獸偶像，喊話想上《藉口Go》

因《魷魚遊戲》爆紅全球的魏化儁，最近帶著新戲《魔女之吻》回歸小螢幕，日前他在首爾接受終映專訪，不僅大聊拍戲幕後，還自爆小時候曾為了夢想「寫信離家出走」，從完道一路北上首爾，甚至透露自己曾經的夢想是當「野獸派偶像」！

魏化儁在《魔女之吻》中飾演追查朴敏英的保險詐騙調查官「車宇錫」，同時兼具冷靜與純情的模樣，獲得不少好評。 不過他坦言，過去給大眾的印象多半來自《魷魚遊戲》、《惡中之惡》、《午夜》等作品，比較沉重或強烈，這次透過《魔女之吻》，讓他重新燃起對愛情劇的渴望。

他開玩笑說：「我私下其實滿溫柔、滿會照顧人的啦！」還透露最近很喜歡看療癒系綜藝，尤其是《鄉村魔髮師》，大讚朴寶劍連證照都考到手，真的超厲害，「看節目的時候覺得很神奇，也覺得這是個很棒的節目。 」他也笑著喊話：「我也好想上《藉口Go》喔，拜託找我吧！」



聊到成長背景，魏化儁透露自己在全羅南道完道長大，一直到高三5月之前都住在鄉下。 他說：「我小時候很喜歡跳舞，還自己組社團、搞表演，很享受站在舞台上的那種狂熱感，那時候就萌生了『想當藝人』的夢想，目標是舞蹈團體、表演取向的偶像。」他坦言，曾經跟爸媽說想去讀藝術中學，但沒有得到同意，只能邊住校邊參加社團活動繼續跳。 後來覺得這樣下去不行，決定「再晚就來不及了」，於是寫了一封信留給爸媽，就自己一個人上首爾。 「後來轉學手續、找房子，全家都跟著一起吃苦，最後是在首爾畢業的。」

魏化儁回憶，當時他很希望成為像2PM那樣擅長特技表演的偶像團體成員。 他說自己雖然對「跳舞」沒自信，但對於「表演」還算可以——差別在哪？ 他解釋：「舞蹈是要反覆練到內化為止的精準動作，但我比較擅長空中特技、體操類的動作，所以表演方面反而是我的強項。」被問到學生時期在完道是不是人氣王？ 他笑說：「我小時候皮膚黑黑的、長相也比較兇，從來沒覺得自己帥過啦！」



從鄉下少年寫信離家追夢，到現在成為國際級演員，魏化儁的奮鬥故事也讓不少粉絲直呼：「真的超勵志！」、「好想看他上《藉口Go》」等。

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