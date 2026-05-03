李光洙变身疯狂反派登场！Disney+《赌金》狠度全面升级，狂追朴宝英、对金圣喆也下狠手

李光洙这次在Disney+犯罪惊悚剧《赌金》真的超级坏唉！

《赌金》讲述一名女子意外卷入金条走私组织的混乱局面，逐渐陷入想要独吞金条的欲望，并在黑暗世界中展开生死搏斗的故事。剧集集合朴宝英、金圣喆、金熙元、李贤旭、文晶熙、李光洙等超豪华卡司，被誉为2026年最值得期待的必追韩剧之一。



剧中，李光洙饰演为了追回消失金条、不惜一切代价展开追杀的组织干部「朴理事」，在4月29日公开的第1、2集中一登场就气场全开，存在感超强，完全颠覆以往形象。

朴理事一出场就用充满怒气的声音透过电话逼迫金禧主（朴宝英 饰），为了找回装有1500亿韩元金条的棺材几近失控。当接到李道庆（李贤旭 饰）来电并提出新交易条件时，他虽然强压怒火回应，但一挂电话立刻情绪爆发、狠狠跺脚。



更让人起鸡皮疙瘩的是，为了抓住逃跑金禧主，他竟直接攀附在行驶中的车上，用手与额头猛砸车窗，这段真的好疯好可怕；之后还跑去医院威胁道庆，甚至怀疑组织成员张昱（金圣喆 饰）是共犯，直接动刀划耳，完全是疯到不行的等级。



而李光洙之前在制作发布会上也透露，由於剧本并未特别描写「朴理事」的过去，因此才透过伤疤、「金牙」与饰品来补足角色层次。他更强调金牙是自己提出的想法，而且还是自费制作 XD 只能说这次真的坏到新境界，不只颠覆形象，疯狂程度甚至比《操控游戏》时期还要更狠！也让人忍不住好奇，接下来他还会怎么耍坏！



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