《柔美3》申馴鹿覺醒！幻想「金高銀婚禮」原地崩潰，瞬間啟動「感性爆發時間」：這就是年下男的教科書！

tvN 話題熱劇《柔美的細胞小將 3》距離完結僅剩最後 2 集！最新進度中，「申馴鹿」金載原終於正視自己對「金柔美」金高銀的心意，更因一個腦內妄想導致感性大爆發，全速奔向女主角，讓觀眾直呼：「心動到要流淚了！」

在最新公開的第 7、8 集搶先看影片中，申馴鹿在與相親對象黃珍妮（全昭映 飾）進行最後的道別時，收到了一則簡訊：「看來要到柔美姊姊的婚禮上才能見面了吧，雖然還沒有確切日期。」

這讓他突然開始幻想柔美的婚禮：穿著潔白婚紗的柔美，親切地向身為賓客的馴鹿打招呼，還幸福地向新郎介紹他是自己的責任編輯。



這幕「婚禮幻想」徹底擊潰馴鹿的防線，腦內「感情細胞」崩潰大喊：「不行！絕對不能接受！」隨即強行啟動傳說中的 「感性爆發時間（Heart Fever Time）」！

根據原著網漫，「感性爆發時間」是指感性能量暫時性爆發、無法抑製愛意的狀態，一旦進入這個狀態，就沒有什麼是不可能的！覺醒後的馴鹿立刻掉轉單車龍頭，在細胞們「衝吧，馴鹿！」的應援聲中，全速衝向柔美的家。



馴鹿展現出充滿魄力的年下男魅力，讓網友紛紛留言激讚：「這就是年下男的教科書」、「繼《背著善宰跑》後最令人心動的作品」、「看到都要流淚了」，反應全網熱烈。



《柔美的細胞小將 3》目前僅剩最後 2 集。 在第 6 集結尾，馴鹿與「金作家」崔丹尼爾大打出手後已正式向柔美告白，接下來的劇情讓人超級期待！



第7集將於下週一（5月4日）更新，亞洲觀眾可在HBO Max同步追看！



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