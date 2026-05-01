第一次見到這樣的朴寶英！Disney+《賭金》首次挑戰犯罪驚悚劇，「黑化」演技大變身掀熱議！

Disney+ 犯罪驚悚劇《賭金》於29日正式上線！前兩集節奏緊湊、張力十足，已經讓人忍不住期待接下來的劇情發展。

《賭金》講述一名女子意外捲入金條走私組織的混亂局面，逐漸陷入想要獨吞金條的慾望，並在黑暗世界中展開生死搏鬥的故事。劇集集合朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙、李光洙等超豪華卡司，被譽為2026年最值得期待的必追韓劇之一。



劇中，朴寶英飾演被迫回到過去陰影中的「金禧主」，一個長期在以「家人」之名包裝的暴力與威脅中生存的角色，只能咬牙撐下去。她將重心放在「活下去」的掙扎感上，細膩呈現角色一步步被逼至極限的心理變化。

在Goldland賭場工作期間，金禧主曾遇見副機長李道慶（李賢旭 飾），一度以為人生終於出現出口，卻在命運轉折下瞬間崩塌。李道慶其實早已捲入走私計畫，甚至在她擔任安檢員時，要求她讓一具「內藏金條的棺材」順利放行。隨著真相揭開，他與幫派組織之間的複雜勾結也逐漸浮現；當他遭到追殺後，更將金禧主推向風暴中心，要求她處理這批金條。面對接連危機，朴寶英也呈現從慌亂到冷靜的層層情緒轉變，讓人更投入劇情。



一直以來以溫暖、可愛形象深受喜愛的朴寶英，這次在《賭金》中徹底突破，黑化演技引發熱議：「第一次看到這樣的朴寶英」、「完全是演技變身」、「好期待後續發展」等討論不斷。



在第2集尾聲，金禧主的童年鄰居兼國中同學張昱（金聖喆 飾），得知她手上握有組織正在追查的非法走私品後，開始刻意接近。兩人在一番拉扯與扭打之中，也意外發現那批貨並非毒品，而是超乎想像的巨額金條。面對張昱突如其來的靠近，金禧主將如何守住這些金條？兩人之間又會走向合作還是對立，讓後續劇情更添懸念。該劇自29日起於Disney+上線，每週三更新兩集，共10集。

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