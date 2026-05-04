朴寶英「烏龍緋聞」超尷尬！金熙元自責躲一年，李光洙亂入哀怨！

朴寶英最近上節目，居然自己爆料了一段超荒唐的「緋聞回憶」！對象不是什麼年輕帥哥，而是比她大19歲的資深演員金熙元，讓她哭笑不得地說：「這是我人生第一個緋聞對象。」

這段故事發生在25日播出的YouTube節目《藉口Go》中。 朴寶英為了宣傳與金熙元、李光洙合作的Disney+新戲《賭金》，三人一起上節目話當年，沒想到聊著聊著，朴寶英就把那段「烏龍戀情」給翻了出來。

朴寶英解釋說，因為她跟金熙元私下真的滿熟的，常常一起吃飯喝咖啡，結果就這樣莫名其妙變成了她的「緋聞處女秀」。 她還原當時的狀況：「大概6年前，為了去見電影《突然變異》的權五光導演，我跟熙元前輩一起下鄉吃了松葉蟹，結果這件事情就被傳成是我們兩個單獨去旅行。」讓她超無言。 當時朴寶英正好在換經紀公司，而金熙元又因為得重感冒整個人病倒，根本無法即時回應，導致謠言像滾雪球一樣越滾越大。 金熙元因為覺得對朴寶英太抱歉了，竟然自責到長達一年都不跟她聯絡！



朴寶英回憶說：「他一直不聯絡我，我後來真的忍不住，淩晨打電話去問他為什麼這樣，他居然說是因為太對不起我了。 我當場很生氣地跟他說：『我們的友誼就只有這樣嗎？』他這才願意重新跟我見面。」

現場的李光洙聽完整段故事，竟然不是關心緋聞真假，而是表達了自己的「委屈」。 他忍不住抱怨說：「當時看到那條緋聞，我其實有點自尊心受傷。 為什麼熙元哥可以被誤會，我卻不行？ 而且那時候我還沒跟李先彬交往耶！」一席話讓全場笑到不行，朴寶英跟金熙元也哭笑不得。



這段相差19歲的「烏龍緋聞」，加上李光洙亂入的哀怨，反而讓三人展現出超可愛的化學反應，也讓人更期待他們在《賭金》中的合作。 該劇於4月29日在Disney+上線。



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